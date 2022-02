Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist es in Berlin zu einem Überfall gekommen. Ziel war diesmal die Filiale eines Luxus-Uhrenhändlers am Kurfürstendamm. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Die Luxus-Uhren-Boutique "Hublot" am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstag überfallen worden. Wie die Polizei dem rbb am Mittwoch bestätigt hat, sind die Täter um 17:40 Uhr in das Geschäft eingedrungen. Sie zerschlugen eine Glasvitrine und räumten sie komplett leer. Auch Uhren aus der Auslage sind mitgenommen worden. Zunächst berichtete die "B.Z." .

Erneut ist in Berlin ein Geldtransporter überfallen worden. Dieses Mal hatten es mindestens zwei Täter auf einen Transporter vor einem Supermarkt in Neukölln abgesehen. Sie verletzten den Fahrer mit Reizgas und flüchteten mit einem Geldkoffer.

Angestellte des Uhrengeschäfts wurden bedroht, sie blieben aber unverletzt, wie ein Polizeisprecher auf rbb-Anfrage am Mittwochmorgen sagte. Die Unbekannten konnten demnach per Auto mit ihrer Beute in unbekannter Höhe entkommen. Die Spurensicherung der Polizei war bis in die späten Abendstunden vor Ort.



Es ist der zweite Überfall in Berlin innerhalb weniger Tage. Am Montag hatten Unbekannte einen Geldtransporter vor einem Supermarkt überfallen. Auch von diesen Tätern fehlt noch jede Spur. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, ist unklar.