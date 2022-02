So 27.02.22 | 16:18 Uhr

Ein Fußgänger und sein zweijähriger Sohn sind am Samstagabend in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 30-Jährige und sein Kind sollen demnach die Staakener Straße überquert haben. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 66-Jährigen gekommen.

Der Vater wurde am Bein gestreift, sein Sohn kam unter das Auto und verletzte sich am Kopf. Ein 41-Jähriger beobachtete den Unfall und leistete Erste Hilfe. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Eine Alkoholkontrolle beim Autofahrer ergab 0,11 Promille.