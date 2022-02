"Vorsicht bei der Nutzung von ebay Kleinanzeigen", so warnt die Berliner Polizei am Dienstag auf Twitter vor sich häufenden Betrugsfällen.



Die Zielgruppe der Masche seien Verkäufer einer Ware auf ebay Kleinanzeigen: Ein vermeintlicher Interessent schreibe den Verkäufer – meist per WhatsApp – an und verlange die Abwicklung der Zahlung über die tatsächlich existente ebay-Kleinanzeigen-Bezahlmethode "Sicher bezahlen". Der Täter übersende dem Verkäufer dann einen Link, auf dessen Seite der Verkäufer seine Kreditkartendaten zum Erhalt der Zahlung eingeben solle, so beschreibt es die Berliner Polizei in einem Artikel [berlin.de].