S8

12. Februar, 00:45 Uhr bis 13. Februar, Betriebsschluss Zwischen Pankow-Heinersdorf und Mühlenbeck-Mönchmühle besteht Ersatzverkehr mit Bussen. ... 13. Februar, 5 bis 17 Uhr Die Linie S8 fährt zwischen Grünau <> Mühlenbeck-Mönchmühle <> Schönfließ. Bitte steigen Sie zwischen der S8 und dem Ersatzverkehr Bus S8 in beiden Fahrtrichtungen in Mühlenbeck-Mönchmühle um. ... 13. Februar, 17 Uhr bis Betriebsschluss Die Linie S8 fährt zwischen Grünau <> Blankenburg. Bitte steigen Sie zwischen der S8 und dem Ersatzverkehr Bus S8 in beiden Fahrtrichtungen in Pankow-Heinersdorf um.