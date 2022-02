Mit dem Polizei-Nachwuchs kennt sich Anita Kirsten bestens aus: 2001 beginnt sie ihr Studium an der Polizeihochschule Brandenburg, an die sie 2010 als Dozentin zurückkehrt. Seit 2014 engagiert sie sich dort im Personalrat für die Interessen der Beschäftigten. Die 41-Jährige ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Ein besonderes Anliegen ist es ihr auch als GdP-Vorsitzende, den Frauenanteil in der Brandenburger Polizei zu erhöhen: "Wir haben momentan einen Bewerberstand von 20 bis 25 Prozent an Frauen. Auf die Größe unserer Polizei gerechnet ist das einfach zu wenig für ein gutes soziales Miteinander auf den Dienststellen."

Mit dem Wechsel an der Gewerkschaftsspitze wird sich vermutlich auch der Führungsstil ändern. Während Schusters Auftreten oft konfrontativ oder gar "krawallig" war, setzt Kirsten mehr auf Verständigung: "Ich werde auch versuchen, ein streitbarer Gegner zu sein, möchte aber konstruktiv und in der Sache mit am politischen Tisch sein."



Viele Themen und Probleme wird Kirsten von ihrem Vorgänger übernehmen. So steht der Kampf gegen Personalmangel und Sparzwänge in der Polizei auch für sie ganz oben auf der Agenda. Ein weiteres Anliegen: Anfeindungen gegen Polizeibeamte in den sozialen Medien und auf der Straße begegnen. Auch Gewalt gegen ihre Kolleginnen und Kollegen hätten in den letzten Jahren stark zugenommen: "Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung zu uns steht und mehr Zivilcourage zeigt gegenüber all denjenigen, die uns diffamieren, beschimpfen, bespucken."

Als GdP-Vorsitzende wolle sie dazu beitragen, dass Polizisten verstärkt so wahrgenommen werden, wie Kirsten auch sich selbst sieht: als "Freunde und Helferinnen".