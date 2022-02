Ein 42-jähriger Mann soll am Samstag versucht haben, illegale Videoaufnahmen von unbekleideten Badegästen in der Kristalltherme Ludwigsfelde zu machen. Dazu habe er eine Kamera in seine Brille eingebaut, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eine Mitarbeiterin sei auf den Mann aufmerksam geworden und habe die Polizei informiert. Nun muss sich der 42-Jährige vor Gericht verantworten. Die Kamerabrille wurde eingezogen und ein Hausverbot gegen ihn ausgesprochen.