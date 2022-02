Wachmann-Prozess in Brandenburg/Havel - "Alle 200 Meter stand ein Turm, darauf jeweils drei SS-Männer"

Do 24.02.22 | 17:59 Uhr | Von Lisa Steger

Bild: dpa/Frank May

Im Prozess gegen einen 101 Jahre alten Mann, der KZ-Wachmann in Sachsenhausen gewesen sein soll, hat ein Überlebender des Lagers als Zeuge ausgesagt. Alfons Studzinski ist 98 Jahre alt, doch verblasst sind seine Erinnerungen nicht. Von Lisa Steger



Es ist eine surreale Situation. In Europa ist wieder Krieg, weil Russland die Ukraine angreift. Währenddessen ist in einer Turnhalle in Brandenburg an der Havel Deutschland immer noch dabei, die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs aufzuarbeiten – 77 Jahre danach. Der Angeklagte Josef S., dem Beihilfe zu mehr als 3.000 Morden vorgeworfen wird, ist inzwischen 101 Jahre alt. Zum 24. Mal ist er mit dem Krankenwagen zu Hause abgeholt worden - der Prozess gegen ihn läuft seit Oktober. Mit dem Rollstuhl schiebt man ihn zur Turnhalle. Dort angekommen, nimmt er seinen Rollator zur Hand. Während der Verhandlung sitzen zwei Sanitäter hinter ihm, um zu helfen, falls er schwächer wird. Mit Kopfhörern verfolgt er die Verhandlung, der Ton muss für ihn aufgedreht werden, Josef S. ist äußerst schwerhörig.

Gute Gedächtnis kann auch Fluch sein

Der erste Zeuge an diesem Donnerstag ist 98 Jahre alt. Alfons Studzinski aus Polen wurde mit 16 Jahren ins KZ Sachsenhausen verschleppt, weil man ihn fälschlicherweise für einen Heckenschützen hielt. Studzinski meldet sich per Videoschalte, denn zum Reisen ist er zu gebrechlich. Auch er hört schlecht, sein Enkel sitzt neben ihm und wiederholt viele Fragen des Richters. Studzinski ist aus Moers am Niederrhein zugeschaltet. Die Menschen dort läuten mit der Altweiberfastnacht das Karnevalswochenende ein. Doch Studzinski ist nicht zu Späßen aufgelegt. Wie lange er in Sachsenhausen gewesen sei, will der Richter wissen. "Fünf Jahre und einen Tag", kommt es wie auf Knopfdruck. Studzinski erinnert sich an die Namen einiger SS-Männer, an die Nummern der Baracken, in denen er eingepfercht war. Für viele Menschen ist ein gutes Gedächtnis ein Segen. Für diesen alten Mann ist es ein Fluch.



"Es war nicht möglich, sich zu erhängen"

Studzinski arbeitete in einer Schuhwerkstatt auf dem KZ-Gelände, morgens und abends gab es einen Appell. "Wenn einer fehlte, mussten alle so lange stehenbleiben, bis man den wieder geschnappt hatte." Einmal seien es 24 Stunden gewesen. Weiter schildert Studzinski, dass die Gefangenen zusehen mussten, wenn andere erhängt wurden. Einmal seien es vier Männer gewesen, die auf Polnisch über die Wehrmacht geschimpft hätten. Ein SS-Mann, der des Polnischen mächtig gewesen sei, habe sie denunziert. "Eine halbe Stunde hat es gedauert, bis die vier Männer tot waren", sagt Studzinski - die SS habe die Schlinge absichtlich nur langsam hochgezogen. Zu essen gab es Studzinski zufolge kaum etwas, bekleidet waren die Gefangenen – gerade gegen Kriegsende – mit den Sachen der ermordeten Juden. Immer wieder seien die Häftlinge absichtlich in den Postenstreifen und gegen den Stacheldraht gerannt, so der 98-Jährige. "Sie waren verzweifelt. Aber es war nicht möglich, sich zu erhängen", führt der Zeuge aus, "deswegen sind sie zum Stacheldraht." Denn sie wussten, dort würden sie erschossen werden. Studzinski habe das selbst gesehen. "Wer hat geschossen?" will der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann daraufhin wissen. "Die SS-Männer auf den Türmen", antwortet der 98-Jährige. "Alle 200 Meter stand ein Turm, darauf jeweils drei SS-Männer."



Angeklagter Josef S.: "Nee, nee, nee"

Zu diesen Wachmännern soll auch der nun Angeklagte gehört haben. Als der Vorsitzende ihm das Wort gibt, schwenkt die Kamera zu Josef S., damit der Zeuge in Moers ihn auf seinem Bildschirm sehen kann. "Herr S., haben Sie Herrn Studzinski etwas zu sagen?". "Nee, nee, nee", erwidert Josef S. "Das kennen wir auch nicht anders", sagt der Vorsitzende und beendet den Versuch. Bereits am Morgen hatte er an den Angeklagten appelliert, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen, nachdem dieser – freundlich, fast aufgekratzt - ein vernehmbares "Guten Morgen" in den Saal gerufen hatte. "Es ist schön, dass Sie uns hier die Tageszeit sagen, aber wir warten immer noch, dass Sie uns sagen, was passiert ist", sagte der Richter. Es handle sich schließlich nicht um eine Kinovorstellung. Josef S. schwieg und schaute starr geradeaus. Daran änderte auch die zweite Zeugin nichts, die Anthropologin Katharina Funk. Sie hatte Bilder verglichen, unter ihnen eines aus den 1950er Jahren, das die Polizei in der Wohnung des Angeklagten gefunden hatte, und eines aus dem Jahr 1941. Es zeigte einen jungen Mann bei seiner Einbürgerung in Deutschland. Josef S. ist mit seinen Eltern und Geschwistern 1941 aus Litauen nach Deutschland eingewandert. Er hatte jedoch bestritten, der Mann auf dem Bild zu sein.

Anklage wirft S. Beihilfe zu mehr als 3.000 Morden vor

Die Gutachterin Funk bilanzierte: "Die Identität ist höchstwahrscheinlich." Sie hatte 101 Gesichtsmerkmale verglichen, etwa Haaransatz, Nasenspitze, Nasenbreite und Nasenflügelhöhe. Ein Foto des Angeklagten in SS-Uniform existiert zwar nicht. Die Staatsanwaltschaft ist dennoch anhand zahlreicher Dokumente, unter anderem Personalstammrollen, überzeugt, dass Josef S. rund drei Jahre lang bis zum Februar 1945 SS-Wachmann in Sachsenhausen war. Der Dienst endete demnach, als er an die Ostfront abkommandiert wurde. Die Anklage wirft dem Mann Beihilfe zu mehr als 3.000 Morden vor. Für eine Verurteilung ist es nicht nötig, ihm konkrete Taten nachzuweisen. Nach neuer Rechtsprechung genügt der Nachweis, dass der Angeklagte dort bei der SS stationiert und somit Teil der Tötungsmaschine war. Mitte März wird der Prozess fortgesetzt. Ein weiterer Überlebender soll als Zeuge gehört werden – er ist, wie der Angeklagte, 101 Jahre alt. Das Landgericht hat aber noch weitere Termine bis Ende April angesetzt.

