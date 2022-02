552 Kilometer Schiene wurden seit der Wiedervereinigung in Brandenburg still gelegt. Nun will die Landesregierung einige Strecken reaktivieren - auch solche, die schon zu DDR-Zeiten aufgegeben wurden. Doch bis es so weit ist, werden Jahre vergehen. Von Friedrich Herkt

Es wirkt, als sei die Zeit stehen geblieben auf dem Bahnhofsgelände in Ketzin im Havelland: Überwucherte Gleise, halb verfallene Schuppen, marode Waggons, Bahnsteige, die kaum noch zu erkennen sind. Ein Industrie-Denkmal. Der Bahnhof stammt aus dem Jahr 1893, damals war er ein Verkehrs-Knotenpunkt. Doch 1966 kam das Aus: Die Strecke von Ketzin nach Wustermark wurde still gelegt.

Ein Gutachten des Infrastrukturministeriums in Brandenburg kommt nach der Analyse von 35 stillgelegten Bahnstrecken zu einem klaren Ergebnis: Acht davon hätten das Potenzial, wieder in Betrieb zu gehen.

Jetzt scheint Normen Schuberts Traum ein klein wenig näher gerückt. In einer Studie des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) [mil.brandenburg.de] über das schlummernde Potential still gelegter Bahnstrecken landet die Strecke von Ketzin nach Wustermark auf Platz 8. Bei 32 untersuchten Trassen ist das so gerade noch die Spitzengruppe.

"Mein Traum ist, dass ich hier in den Zug einsteigen kann und in Berlin wieder aussteigen, so dass ich nicht mit dem Auto fahren muss. Dafür gebe ich fast alles", versichert er.

Vielen Bahn-Experten dauert das alles viel zu lange. Dirk Flege, Geschäftsführer des Vereins "Allianz pro Schiene", begrüßt die geplanten Strecken-Reaktivierungen prinzipiell. Aber angesichts des Klimawandels will er mehr: "Der große Wurf in die Mobilität des 21. Jahrhunderts ist es mit Sicherheit nicht. Es ist so ein bisschen das Klein-Klein der vergangenen Jahre und Jahrzehnte: Man will ganz genau sicher gehen, dass sich jeder Kilometer Schiene rechnet – während man diese Maßstäbe übrigens bei der Straßeninfrastruktur nie angelegt hat" so Flege. Er bemängelt, dass nach wie vor mit zweierlei Maß gemessen werde. "Da hätten wir uns einen etwas mutigeren Antritt der Landesregierung in Brandenburg gewünscht."

Christian Liebchen, Professor für Verkehrsbetriebsführung an der Technischen Hochschule Wildau, sieht es als Trendwende, dass Wiedereröffnungen statt Stilllegungen untersucht werden. Aber er rät zum genauen Hinschauen. Deshalb kann er die strengen Kriterien in der Studie des VBB nachvollziehen – besonders, was die mögliche Anzahl der Fahrgäste angeht. Und das wiederum hängt unter anderem vom Einzugsgebiet der wiederbelebten Bahnstationen ab. "Damit das viele Geld gut angelegt ist, muss man sicherstellen, dass die Nachfrage wirklich da ist, also dass man da nicht nur Luft spazieren fährt", gibt er zu bedenken.