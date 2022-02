Wegen dem weiter anhaltenden Orkantief "Zeynep" sind die Notrufe von Feuerwehr und Rettungsdienst in Ostbrandenburg derzeit massiv überlastet. Betroffen sind die Landkreise Uckermark, Barnim, Oberhavel, Märkisch-Oderland, Oderspress sowie die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder). Die Feuerwehren arbeiten die Sturmschäden priorisiert ab, wie die Integrierte Leitstelle Nordost und die Leitstelle Oderland in einer amtlichen Gefahrenmitteilung am Samstagmorgen meldete. Daher könne es zu langen Wartezeiten am Notruf kommen. "Vermeiden Sie unnötige Anrufe und wählen Sie den Notruf ausschließlich in lebensbedrohlichen Situationen!", teilte die Leitstelle mit.

In den Handlungsempfehlungen heißt es wie folgt: "Meiden Sie den Aufenthalt im Freien. Halten Sie Abstand zu Bäumen, Türmen und Masten. Halten Sie mindesten 20 m Abstand zu Hochspannungsleitungen. Achten Sie auf herumfliegende Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen. Meiden Sie Räume unmittelbar unter dem Dachstuhl. Vermeiden Sie Autofahrten. Passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr den Verhältnissen an. Lassen Sie Haus- und Nutztiere nicht ins Freie. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr)."