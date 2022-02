Der Umbau des Bahnhofs Köpenick umfasst einen rund drei Kilometer langen Streckenabschnitt und soll 2027 abgeschlossen werden. In fünf Jahren sollen dann die ersten Züge der Regionalexpresslinie RE1 den neuen Bahnhof alle 20 Minuten in der Hauptverkehrszeit ansteuern. Ansonsten ist ein Halbstunden-Takt vorgesehen.

Es sind keine sieben Brücken, wie sie die Band "Karat" in ihrem Song beschreibt. Auf der Berliner Stadtbahn sind es 731 Bögen, die sich per Viadukt von Ost nach West schlängeln. Jetzt steht der 140. Geburtstag der Strecke an. Von Georg-Stefan Russew

Geplant ist für das Projekt, den Bahnhof, um einen Bahnsteig für den Regionalverkehr zu erweitern, sagte Bahnsprecher Matthias Waha rbb|24. Es sollen zwei Gleise in Richtung Berlin-Mitte und in Richtung Frankfurt (Oder) errichtet werden. Der neue Bahnsteig ist dann über drei Zugänge erreichbar. Aus westlicher Richtung geht es per Personenüberführung von und zur Bahnhofstraße. Aus Richtung Osten ist ein Fußgängertunnel geplant. Zudem sind die Regionalgleise aus dem Empfangsgebäude erreichbar. Der neue Bahnsteig ist per Aufzug barrierefrei erreichbar, so Waha weiter.