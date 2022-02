Interview | Miss Germany 2022 aus Berlin - "Als ich 12 war, wurde meine beste Freundin vor meinen Augen erschossen"

Domitila Barros wuchs in einer Favela in Brasilien auf, was sie nachhaltig geprägt hat. Jetzt wurde die Berlinerin zur Miss Germany gewählt. Mit einem Schönheitswettbewerb habe dieser Contest allerdings nichts mehr zu tun, betont die 37-Jährige.



rbb|24: Frau Barros, dieses Interview hätte so beginnen können: Glückwunsch, Sie sind Deutschlands schönste Frau. Aber die Veranstalter der Miss-Germany-Wahl sprechen offiziell davon, "kein Schönheitswettbewerb" mehr zu sein.



Domitila Barros: Hätten Sie das Interview so begonnen, hätte ich Sie korrigieren müssen. Miss Germany ist wirklich kein Schönheitswettbewerb mehr. Es geht nicht mehr darum, optisch schön zu sein. Wir wollen eine Bewegung repräsentieren, Empowerment zeigen. Das neue Konzept sieht vor allem Diversität vor.

Sie sind in Brasilien aufgewachsen, leben in Berlin seit ihrem 21. Lebensjahr. Ist eine Miss-Wahl in Zeiten von Empowerment und MeToo zeitgemäßer, wenn Kandidatinnen unterschiedliche Wurzeln haben?



Es geht nicht nur um die unterschiedliche Herkunft, sondern auch um unsere individuellen Visionen, unsere Ziele, für die wir uns einsetzen. Und das hat diese Miss-Wahl gezeigt.



Da ist zum Beispiel diese Teilnehmerin gewesen, die erst 21 Jahre alt ist. Sie hatte mal eben so in München eine Black-Lives-Matter-Veranstaltung mit 25.000 Teilnehmern organisiert.



Ein anderes Beispiel: Wir hatten die erste Transgender-Kandidatin im Finale. Sie ist erst 22 Jahre alt und hat die LGBT-Community unfassbar gut repräsentiert. Ich bin so dankbar dafür, mit diesen 21 starken Frauen auf der Bühne gestanden zu haben.

Die Schärpe haben am Ende Sie bekommen. Wie fühlt sich das nun an?



Als mein Name fiel, wurden meine Beine einfach weich und ich fiel ich sofort auf die Knie. Miss Germany zu werden, ist natürlich ein surreales Gefühl. Dass ich auf die Knie gegangen bin, hatte aber vor allem damit zu tun, dass mein persönlicher Weg bis zu diesem Moment so lang war.



Weil Sie so beschäftigt sind? Sie bezeichnen sich als Sozialunternehmerin, Schauspielerin, Model und "Social Media Greenfluencerin".



Ja. Ich engagiere mich breit, weil ich nachhaltig sein möchte, aber auch eigenes Glück dabei empfinden will. Ich habe zum Beispiel eine Marke gegründet, die Produkte stellt eine Gruppe alleinerziehender Mütter in Brasilien her. Diese Frauen haben normalerweise keinen Zugang zur wirtschaftlichen Integration; ihnen fehlt schlicht das Geld für ein normales Leben. Ich will sie von der Straße fernhalten und gleichzeitig sicherstellen, dass sie sich um ihre Kinder kümmern. Also war klar, dass sie die Arbeit nur von zu Hause erledigen können.



Sie sind aufgewachsen in einer brasilianischen Favela, die übersetzt 'Schusslinie' heißt. Leben diese Frauen dort?



Ja. Sie fingen mit 20 handgemachten Bikinis an, die ich nach Berlin mitnahm und über soziale Netzwerke verkaufte. Inzwischen produzieren wir auch nachhaltigen Schmuck, den wir sogar nach Bali verschicken. Diese Frauen setzen von mir entworfene Designs um. Als Material wird 'Plant Based Gold' benutzt. Der Schmuck sieht also aus wie Gold, wird aber aus einer Pflanze hergestellt, die nur in Brasilien wächst. Echtes Gold verursacht nämlich zu viel toxisches Gift. Inzwischen arbeite ich aber auch mit einer Berliner Manufaktur zusammen, die ohne Palmöl und Mikroplastik Shampoo herstellt.



Das klingt gut. Und kommt sicher gut vor einer Jury an, die davon überzeugt werden möchte, Miss Germany zu küren, oder?



Ich bin nicht nachhaltig, weil das gut klingt. Sondern, weil ich in einer Favela aufgewachsen bin und direkt zu spüren bekommen habe, was es heißt, nicht nachhaltig sein, nicht sicher zu leben. Als ich zwölf Jahre alt war, wurde vor meinen Augen meine beste Freundin von der Polizei erschossen. Ich lebte umgeben von Müll, der nie abgeholt wurde. Es gibt dort bis heute nur einen Spielplatz; er wurde durch ein Projekt meiner Eltern ins Leben gerufen. Sie leben immer noch dort. Und ich in Berlin.

Die letzten Gewinnerinnen waren deutlich jünger als sie. Gab es schon einmal eine Miss Germany, die den Titel mit 37 Jahren holte?



Mission hat kein Alter. Zumindest von nun an nicht mehr.



Hat der Bikini-Walk noch eine Zukunft?



Bei der Miss Germany-Wahl 2022 haben wir uns nur zwei Mal umgezogen. Einen Bikini-Walk oder ähnliches gab es nicht. Hätte es so etwas gegeben, wäre ich bei Weitem nicht so stolz darauf, jetzt Miss Germany zu sein.



Frau Barros, vielen Dank für das Gespräch!



Das Interview führte Hasan Gökkaya, rbb|24.