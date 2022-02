Autofahrer brauchen auf Berlins Stadtautobahnen wieder gute Nerven. Erneut wurden Ausfahrten blockiert. Dieses Mal betraf es insbesondere die am Messedamm und an der Konstanzer Straße. Später kam die Oberlandstraße hinzu.

Erneut haben Klimaschutz-Demonstranten in Berlin Ausfahrten der Stadtautobahn blockiert. Am Montagmorgen traf es die Ausfahrten Messedamm und Konstanzer Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Später wurde die Zufahrt Oberlandstraße besetzt. Als Folge bildeten sich Staus. Die Polizei räumte die Blockaden recht zügig und nahm 21 Blockierer vorläufig fest. Ihre Personalien sollten festgestellt werden für mögliche Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.