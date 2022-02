Eine vermisste 33 Jahre alte Frau ist in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) mutmaßlich von ihrem Ehemann getötet worden. Das teilte die Polizeidirektion Nord am Montag mit. Verwandte meldeten die türkischstämmige Frau demnach am Freitag als vermisst bei der Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen wurde ihr 36 Jahre alter Ehemann in der Türkei ausfindig gemacht und festgenommen. Gegenüber den dortigen Ermittlern gab er an, seine Frau getötet zu haben. Die Polizei durchsuchte daraufhin am Sonntagabend ein Grundstück in Fehrbellin. Dort wurde ein Leichnam einer bislang nicht identifizierten weiblichen Person gefunden.