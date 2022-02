Polizei nimmt am BER zwei Personen in Gewahrsam

Am Flughafen BER in Schönefeld sind am Freitag zwei Mitglieder der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" in Gewahrsam genommen worden. Die zwei Frauen hätten sich gegen 7:30 Uhr mit Luftballons in der Nähe des Flughafens aufgehalten, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Süd, Torsten Wendt, am Morgen dem rbb.

Die Aktion im Schönefelder Ortsteil Selchow habe nur wenige Minuten angedauert. Gegen die beiden Aktivistinnen werde nun wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt, so Wendt.