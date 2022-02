Polizei findet offenbar Geldkassette in Neuköllner Kanal

So 13.02.22 | 12:49 Uhr

Mysteriöser Fund in Neukölln: Aus einem Kanal fischt die Polizei eine Sporttasche, in dem sich offenbar ein Geldkoffer befindet. Nun wird ermittelt, ob es sich um Diebesgut handelt - und ob ein Zusammenhang zu einem Geldtransporter-Überfall besteht.

Die Berliner Polizei hat einen Gegenstand aus dem Neuköllner Schifffahrtskanal gezogen, bei dem es sich um eine Geldkassette handeln könnte. Eine Passantin hatte am Samstagmittag eine treibende Tasche in dem Kanal gemeldet, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. Die alarmierten Beamten zogen anschließend den Gegenstand am Kiehlufer mit einem Besen an Land.

Erneut ist in Berlin ein Geldtransporter überfallen worden. Dieses Mal hatten es mindestens zwei Täter auf einen Transporter vor einem Supermarkt in Neukölln abgesehen. Sie verletzten den Fahrer mit Reizgas und flüchteten mit einem Geldkoffer.

Geldtransporter in Berlin-Neukölln überfallen

Die Tasche habe sich "als eine Art Seesack herausgestellt, in dem eine Kassette gefunden wurde", so die Sprecherin. Aus dem Behälter trat demnach Farbe aus. Die Polizei behielt die Gegenstände ein, um sie genauer zu untersuchen. Es bestehe der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handele. Die "B.Z." berichtet, in dem Behälter hätten sich auch eingefärbte Geldscheine befunden.

Auf einem Bild der Kassette, das mutmaßlich dem Vorfall zuzordnen ist, sind Farbspuren zu sehen. Beispielsweise Geldtransporter verwenden Kassetten mit einem speziellen Mechanismus, der die Scheine mit Farbe zerstört, wenn die Kassette nicht nach Vorschrift geöffnet wird. Deshalb könnte die Farbe darauf hindeuten, dass die Kassette mit Gewalt geöffnet wurde.

Im Neuköllner Ortsteil Britz hatten Unbekannte am vergangenen Montag einen Geldtransporter vor einem Supermarkt überfallen. Die Täter sind seitdem mit der Beute flüchtig. Ob die Fundsachen damit in Verbindung stehen, war zunächst unklar. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen", sagte die Sprecherin.