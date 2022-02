Von Frankfurt (Oder) nach Berlin soll es schon bald für Julia von Blumenthal gehen. Die amtierende Präsidentin der Europa Universität Viadrina will an die Spitze der Humboldt-Universität. Ihr einziger Konkurrent hat den Weg für sie frei gemacht.

An der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin soll am Dienstagvormittag eine neue Präsidentin gewählt werden. Vieles deutet darauf hin, dass das Konzil sich dafür entscheidet, dass Julia von Blumenthal neue Präsidentin wird. Noch ist sie Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).



Von Blumenthals Mitbewerber hatte in der vergangenen Woche seine Bewerbung zurückgezogen. Joybrato Mukherjee, Präsident der Universität Gießen, war nach seiner Aussage aus dem Wahlverfahren ausgestiegen, weil er nicht einem rein männlichen Präsidium vorsitzen wollte. Für die Präsidentschaftswahl steht von Blumenthal nun als einzige Kandidatin bereit.

Nach dem Rücktritt von Sabine Kunst war die Stelle der HU-Präsidentin vakant geworden. Diese wollte mit ihrem Abschied gegen die Reform des Berliner Hochschulgesetzes protestieren und hatte eine Verfassungsbeschwerde im Namen der HU auf den Weg gebracht.