Interview | Frauenanwältin Asha Hedayati - "Die Trennungssituation ist ein Hochrisikofaktor für Femizide"

Mo 14.02.22 | 08:27 Uhr

dpa/Wostok Audio: Inforadio | 14.02.2022 | Interview mit Kriminologe Jörg Kinzig | Bild: dpa/Wostok Download (mp3, 7 MB)

Der internationale Aktionstag "One Billion Rising" macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Das reiche nicht, sagt die Berliner Frauenanwältin Asha Hedayati. Es gebe zu wenig politischen Willen, von Gewalt betroffene Frauen zu schützen.

rbb|24: Frau Hedayati, "One Billion Rising", zu deutsch: "Eine Milliarde erhebt sich", liegt jährlich auf dem Termin des Valentinstags, dem Tag der Liebe. Finden Sie die Wahl des Datums gut oder zynisch? Asha Hedayati: Ehrlich gesagt ist mir das Datum für Veranstaltungen, die auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen, ziemlich egal. Vor dem Hintergrund, dass jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau durch die Gewalt ihres Ex- und Noch-Partners stirbt, müssen wir meiner Meinung nach jeden Tag darüber schreiben und darüber sprechen.

Sie vertreten Frauen, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Wer sind diese Menschen? Es sind Frauen aus allen sozialen Schichten und Milieus, egal ob sie weiß, Schwarz, reich oder sozial benachteiligt sind. Nur gibt es Personengruppen, die deutlich schlechteren Zugang zu Schutz haben. Das sind oft behinderte Frauen, geflüchtete Frauen, Frauen mit unsicherem Aufenthalt, trans Frauen. Grundsätzlich kann jede Frau von Partnerschaftsgewalt betroffen sein.

Zur Person Private Asha Hedayati arbeitet als Rechtsanwältin für Familien- und Ausländerrecht in Berlin-Neukölln. Sie vertritt vor allem Frauen, die Gewalt durch ihre Partner erfahren. Außerdem ist sie Dozentin an der Alice Salomon Hochschule.

Mit welchen Motiven und Absichten kommen Mandantinnen zu Ihnen als Frauenanwältin? Die Frauen melden sich, wenn sie sich zu einer möglichen Trennung beraten lassen wollen oder wenn sie bereits getrennt sind und dann für das Trennungs- bzw. Scheidungsverfahren Hilfe benötigen. Oft betreue ich auch Frauen im Gewaltschutzverfahren. Das heißt, ich sorge dafür, dass der Ex- oder Noch-Partner sich meiner Mandantin nicht mehr nähern darf. Ich betreue sie auch in Kindschaftsverfahren. Wenn gewaltbetroffene Frauen mit ihren Partnern Kinder haben, wollen die Väter nach der Trennung die Kinder sehen. Dann kann es bei der Übergabe der Kinder zu Bedrohungen kommen. Da muss man schauen, wie man die Mandantin davor am besten schützt.

Ist die Gewalt, die die Frauen erfahren, meist physische Gewalt? Das ist ganz unterschiedlich. Wir stellen uns häufig Gewalt körperlich vor mit sichtbaren Spuren, wie blaue Flecken, Würgemale. Das kommt vor, aber es gibt auch Gewalt in psychischer Form. Und darüber wird viel zu selten gesprochen. Etwa durch Herabwürdigung, Isolation, massive Kontrolle, Bedrohungen. Oder auch die Drohung, sich zu rächen, die Kinder wegzunehmen, wenn sie es wagen sollte, sich zu trennen. Es gibt auch wirtschaftliche Gewalt, das heißt, Männer, die die Kontrolle über das Konto und Geld haben und der Frau immer nur "Taschengeld" geben. Und dann auch nur, wenn sie mit dem, was sie einkauft, einverstanden sind. Also das sind subtile Formen der Kontrolle und psychischen Gewalt, die schwere Folgen auf die Frauen haben können. Und die nicht selten eine Vorstufe massiverer körperlicher Gewalt sind, es fängt oft subtil an mit dieser psychischen Form der Gewalt.

Mehr zum Thema dpa/Sophia Kembowski Interview | Tag gegen Gewalt an Frauen - "Opfer von häuslicher Gewalt müssen in Brandenburg für ihre Hilfe selbst zahlen" Um mehr als 20 Prozent stieg im ersten Pandemie-Jahr die Gewalt gegen Frauen in Brandenburg. Die Frauenhäuser des Landes arbeiten am Limit. Es fehlt nicht nur Personal und Betten - sie müssen auch jedes Jahr die Finanzierung neu aushandeln.

Können Sie uns beschreiben, wie sie vorgehen? Es gibt Frauen, die noch in der Beziehung sind und die sich dann zu einer Trennung beraten lassen. Sie möchten wissen, was ihre Rechte sind, was sie gegen Gewalt tun können. Das ist ein relativ heikler Moment, weil die Frauen da noch nicht endgültig die Entscheidung getroffen haben, sich zu trennen. Da muss ich vorsichtig bei einer Beratung vorgehen, ich möchte die Frauen nicht überreden oder bevormunden. Ich hoffe, dass sie sich selbst für eine Trennung entscheidet. Oft kommen die Frauen auch mehrmals in die Beratung. Entscheiden sie sich schließlich, schauen wir, ob sie in der Wohnung bleiben kann, dann sorgen wir dafür, dass der gewalttätige Partner aus der Wohnung raus muss. Hochgefährdeten Frauen rate ich dazu, ins Frauenhaus zu gehen, weil der Expartner sonst den Wohnort kennt und sie weiter belästigen und bedrohen kann. Eine Trennungssituation ist ein Hochrisikofaktor für Feminizide, da muss man genau hinschauen, wie man die Betroffenen bestmöglich schützt. Einige Frauen begleite ich dabei Jahre.

Können Sie beobachten, dass einige Frauen doch bei ihren Männern bleiben oder zu ihnen zurückkehren und können sie denen dann auch helfen? Das ist eine interessante Frage, natürlich gibt es viele Frauen, die wieder zurückkehren. Und an diesem Punkt müssen wir uns als Gesellschaft fragen, warum? Warum machen es die bestehenden Strukturen den Frauen so schwer, sich endgültig zu trennen. Alleinerziehende und auch ältere Frauen sind massiv von Armut gefährdet. Das heißt, sie müssen sich bei einer Trennung zwischen Gewalt und Armut entscheiden. Viele Frauen finden keinen bezahlbaren Wohnraum und kehren verzweifelt aus dem Frauenhaus zurück zum gewalttätigen Ex-Partner. Wenn Frauen Kinder haben, kommen belastende familiengerichtliche Verfahren, die die Partnerschaftsgewalt komplett ignorieren und dem Vater sofort das Umgangsrecht zusprechen. Also es gibt viele systemische Hindernisse, die es den Frauen so schwer machen, nicht zu resignieren und nicht zurückzukehren. Da müssen wir als Gesellschaft ansetzen und für Veränderungen sorgen.

Mehr zum Thema dpa/Soeren Stache Mit Berliner Daten - Deutschlandweite Studie soll Hintergründe von Frauenmorden aufklären Wegen männlichem Besitzdenken, Frauenverachtung und sexueller Frustration sterben jedes Jahr in Deutschland dutzende Frauen. Die genauen Tatmotive sollen nun erforscht werden und auch durch wen die Frauen genau sterben.



Haben es Frauen mit Kindern schwerer, ihren gewalttätigen Partner loszuwerden? Es ist natürlich für Frauen mit Kindern deutlich schwerer, sich vor weiterer Gewalt zu schützen, weil das Umgangsrecht des Vaters den Gewaltschutz aushöhlt. Das heißt, es kommt zu Situationen, da habe ich ein Näherungsverbot erwirkt. Das heißt, der gewalttätige Ex-Partner darf sich der Betroffenen nicht mehr nähern. Aber es gibt gleichzeitig das Umgangsrecht des Kindesvaters und dann heißt es, er darf sich nicht nähern, außer er muss das Kind bei der Mutter abholen. Dann kommt es zur Kindesübergabe und da kommt es zu Bedrohungssituationen, die das Kind jedes Mal miterlebt. Es gab auch schon einige Fälle von Körperverletzungen bei den Übergabesituationen. Da muss man sich dann schon fragen, wo da die Prioritäten gesetzt werden und wie es sein kann, dass wir Mütter so schlecht vor weiterer Gewalt schützen.

Wird in Deutschland denn genug für den Opferschutz getan? Oder was müsste sich ändern? In Deutschland ist 2018 die Istanbul-Konvention in Kraft getreten. Das ist ein völkerrechtliches Übereinkommen, was Deutschland dazu verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen umzusetzen, um die Gewalt gegen Frauen verhüten. Aber Deutschland hat bisher keine einzige Vorgabe davon umgesetzt. Wenn die deutsche Politik das umsetzen würde, was es auf dem Papier bereits gibt, dann wären wir schon einen ganz großen Schritt weiter.

Welche Maßnahmen wären das? Beispielsweise muss nach der Istanbul Konvention in Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren unbedingt Partnerschaftsgewalt berücksichtigt werden. Das findet an deutschen Familiengerichten immer noch nicht statt. Dann fehlen in Deutschland 15.000 Frauenhausplätze, für behinderte Frauen gibt es kaum barrierefreie Frauenhausplätze. Und das schon seit Langem. Das ließe sich ändern, wenn der politische Wille da wäre. Dann wird kaum in die Prävention von Gewalt investiert, es gibt es kaum Täterarbeit, kaum Aufklärung in Schulen. Keine Pflichtfortbildungen zu dem Thema für Justiz und Behörden.

Was hilft Ihnen, jeden Tag mit solchen Geschichten umzugehen? Es ist nicht immer leicht. Aber es gibt auch sehr kraftvolle Momente, in denen ich Frauen begleiten darf, die sich nach jahrelanger gewaltvoller, abhängiger Beziehung endlich befreien können. Das sind Momente, die vieles wieder gut machen. Und es ist auch nie alles schrecklich im, Leben der Mandant:innen, manchmal gibt es auch sehr witzige Momente. Wir sitzen dann zusammen und lachen und das ist wahnsinnig schön, das gibt mir Kraft.

Das Gespräch für rbb|24 führte Anna Bordel.

Sendung: Abendschau, 14.02.2022, 19:30 Uhr