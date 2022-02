Havelblick Nauen Sonntag, 06.02.2022 | 16:57 Uhr

Erstaunlich, sonst liest man viel darüber, dass die Maskenverweigerer einen Supermarkt-Angestellten oder Zugbegleiter etc. geschlagen haben, nachdem diese auf die Maskenpflicht hinwiesen. Das mal andersherum zu lesen macht den nicht akzeptablen Vorfall zwar nicht besser, aber hat dennoch einen gewissen Unterhaltungswert. Ich hoffe, dass die junge Frau schnell wieder fit wird und dass die Schläger in diesem Fall ebenso bestraft werden, wie in den von mir oben geschilderten Fällen die anderen. Handgreiflichkeiten sind einfach nicht okay!