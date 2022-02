Bei einem Verkehrsunfall mit einer Tram ist ein Kind schwer verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei am Dienstag wollte ein 13-jähriges Mädchen am Montagnachmittag die Gleise an einem Übergang queren. Dabei habe ihn die Tram in Weißensee an der Berliner Allee erfasst. Das Mädchen sei dabei in das Gleisbett der entgegengesetzten Fahrtrichtung geschleudert worden und habe schwere Verletzungen am gesamten Körper erlitten.

Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 56-jährige Tramfahrer erlitt einen Schock und beendete seinen Dienst vorzeitig. Nach dem Unfall war der Tramverkehr ab 16 Uhr in beide Richtungen für etwa drei Stunden unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion Nord übernommen.