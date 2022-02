dpa/F. May

dpa/F. May

Depression ist eine Diagnose, die seit dem Beginn der Pandemie öfter Kindern und Jugendlichen ausgestellt wird. Auch Alkoholmissbrauch und krankhaftes Übergewicht wurden in Berlin und Brandenburg häufiger festgestellt, zeigt eine Studie.

In Brandenburg wurden im selben Jahr rund ein Drittel mehr Mädchen und Jungen erstmals mit einer Depression ärztlich behandelt als im Vorjahr. Besonders betroffen waren Kinder zwischen zehn und 14 Jahren. Bei den Zehn- bis 14-Jährigen war es demnach ein Plus von 33 Prozent, bei den Fünf- bis Neunjährigen von 30 Prozent. Unverändert blieb die Neuerkrankungsquote bei Jugendlichen zwischen 15 und 17.

In Berlin sei besonders auffällig, dass im ersten Pandemiejahr 2020 bei den 15- bis 17-Jährigen über 17 Prozent mehr Jugendliche als im Vorjahr erstmals mit einer Depression behandelt worden. Bei den Fünf- bis Neunjährigen blieben die Zahlen konstant, bei den Zehn- bis 14-Jährigen gab es demnach hingegen einen leichten Rückgang.

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der neu an Depressionen erkrankten Kinder und Jugendlichenin Berlin und Brandenburg deutlich gestiegen. Das zeigen Zahlen der Krankenkasse DAK-Gesundheit, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

Einen Hörsaal haben viele Studierende bisher kaum von innen gesehen – Studieren bedeutet während der Pandemie oft nur das Starren auf den Laptopbildschirm. Die Isolation macht es für viele fast unmöglich in einem normalen Studentenleben anzukommen. Von Mara Nolte

Studieren in der Corona-Pandemie

Der "Kinder- und Jugendreport" der DAK basiert den Angaben zufolge auf Abrechnungsdaten von mehr als 41.000 Kindern und Jugendlichen aus Berlin und rund 40.000 aus Brandenburg, die bei der DAK-Gesundheit versichert sind. Analysiert wurden demnach die Jahre 2019 und 2020. Der Report basiere damit auf Daten von etwa sieben Prozent (Berlin), beziehungsweise zehn Prozent (Brandenburg) aller Kinder und Jugendlichen in den jeweiligen Bundesländern. Hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsverteilung sei die Studie repräsentativ, hieß es.

"Das überrascht mich gar nicht", sagte Julia Asbrand, Kinder- und Jugendpsychologin an der Humboldt-Universität zu Berlin mit Blick auf die Zunahme der Depressionen bei Jugendlichen. In ihrem Berufsalltag erlebe sie einen Anstieg der psychischen Erkrankungen bei jungen Menschen. "Da ist ein erhöhter Bedarf in den letzten Jahren, der ständig ansteigt", erklärte sie der Nachrichtenagentur DPA. Dies nur auf Corona zu beziehen, halte sie für zu kurz gedacht. "Es gibt viele Themen, die die Jugendlichen stark umtreiben, die Klimakrise beispielsweise oder globale politische Konflikte."

Tatsächlich, so Asbrand, halte sie die Dunkelziffer bei psychischen Erkrankungen für hoch - auch, weil die Stigmatisierung immer noch ein "ganz großes Problem" in Deutschland sei. Die Expertin forderte mehr niedrigschwellige Angebote besonders in den Schulen - etwa den verstärkten Einsatz von Schulsozialarbeit und Schulpsychologen. "Da ist noch Luft nach oben, wir müssen ganz viel Aufklärung betreiben."