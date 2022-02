Ein flüchtender Mopedfahrer hat am Freitagabend in Berlin-Marzahn einen Polizisten angefahren und verletzt. Nach Angaben der Polizei wollten Einsatzkräfte auf dem Blumberger Damm gegen 21:45 Uhr einen Mopedfahrer anhalten und überprüfen. Daraufhin habe der Fahrer versucht zu wenden und in Richtung Landsberger Allee zu fliehen. Laut Polizei habe er dabei einen Polizisten gerammt, der sich ihm in den Weg stellte.