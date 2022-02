Bis 2030 fehlen in Deutschland etwa 500.000 Pflegekräfte. Geflüchtete könnten hier eine Zukunft haben, so wie Rawa und Salam aus Homs in Syrien. Von ihren Erfahrungen profitieren auch die Menschen, die sie betreuen. Von Cosima Jagow-Duda

Hunderte Intensivbetten können in Berlin und Brandenburg nicht betrieben werden, weil Fachpersonal fehlt. Manche sind abgewandert, andere in Teilzeit - und viele erkrankt. Die Kliniken warnen: Die Personalnot ist so groß wie nie während der Pandemie. Von Frank Preiss

Salam war in Syrien Zahntechniker und Geschäftsführer einer Medizintechnik-Firma. Seine Frau Rawa hatte als Ingenieursassistentin gearbeitet, bevor sie mit ihren beiden Kindern vor dem Krieg in Homs flüchtete. Nach einem ersten Pflegepraktikum in Deutschland wusste Rawa, dass ihr ein Beruf mit Menschen liegt. Hier kann sie mit viel Gefühl arbeiten, viel mehr als in ihrem ersten technischen Beruf. Die 37-Jährige begann ihre Ausbildung vor zwei Jahren bei der Diakonie, ihr Ehemann Salam folgte ein Jahr später.

Beide gehören zu den ersten Jahrgängen der neuen generalistischen Pflegeausbildung in Berlin. Nach Ihrem Examen können sie frei wählen, in welchem Pflegebereich – Krankhaus oder Altenpflege – sie arbeiten möchten. Schon aufgrund des Pflegemangels wird man sie überall mit offenen Armen empfangen. Rawas Entscheidung steht jetzt schon fest. "Ich will mit den alten Menschen arbeiten. Im Krankenhaus gibt es jeden Tag andere Patienten. Aber hier im Altenheim bleiben die Bewohner bei uns und dann werden wir eine Art Familie. Immer wenn ich in das Seniorenheim komme, ist es so, wie wenn ich nach Hause komme, zu meinen Eltern, zu meinen Großeltern."