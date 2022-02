Ich hab den Abschluss verpasst, über die Zukunft nicht nachgedacht. Irgendwann dachte ich, jetzt musst du mal langsam klarkommen, Geld verdienen. Ich hab dann als Sozialhelfer angefangen, das kannte ich hier aus dem Viertel, fand ich gut. Kindern bei den Hausaufgaben helfen und mit ihnen reden, damit sie nicht den gleichen Scheiß machen wie wir. Jetzt hab ich einen Abschluss, fange eine Erzieher-Ausbildung an. Wenn Kinder Hilfe brauchen, akzeptieren sie mich, weil ich von hier bin. Das ist hier wie ein Dorf, jeder kennt sich. Aber wenn ich mehr Geld hätte, würde ich lieber in der Innenstadt wohnen, Kudamm, Potsdamer Platz oder so.

Arm und Reich driften in Berlin immer weiter auseinander. Eine exklusive Datenerhebung von rbb24 Recherche belegt: Tausende Hartz IV-Empfänger sind aus dem Stadtkern an den Rand gezogen. Das setzt oft eine Abwärtsspirale in Gang. Von Jana Göbel und Ute Barthel

Ich bin der Meinung, dass die Siedlung gewaltig am Kippen ist. Es verkommt alles. Es wird nichts mehr gemacht. Früher gab es auch eine bessere Mischung. Wir hatten schon immer Nachbarn mit Migrationshintergrund im Haus – Vietnamesen, Iraner, Iraker, Türken. Das waren aber Leute, die sich auch eingebracht haben. Da war das Haus auch sauber. Und jetzt? Da fliegen Müllbeutel aus dem 12. Stock aus dem Fenster. Aber das machen nicht nur die Nachbarn mit Migrationshintergrund, da sind auch Deutsche dabei. Im Moment haben wir viele Rohrbrüche im Haus. Das liegt bestimmt daran, dass die Leitungen so alt sind. Aber es wird immer nur stückweise repariert, Flickschusterei. Als ich mich bei der Wohnungsbaugesellschaft über den vielen Müll in der Siedlung beschwert habe, bekam ich erst nach acht Wochen eine Antwort. Ich wünsche mir mehr Unterstützung durch die Wohnungsbaugesellschaft. Wir fühlen uns hier vergessen.

Ich bin selbständig und betreibe seit 2007 den Supermarkt "Nahkauf" hier. Damals haben wir auch noch hier gewohnt – gleich nebenan in dem Hochhaus. Da hat es uns hier auch noch gut gefallen. Die Miete war günstig. Die Kita war vor der Tür und auch die Schule. Aber vor sechs Jahren kamen viele Familien mit Kindern, die sehr frech waren, in die Siedlung. Die haben in der Schule andere Kinder beleidigt und schlimme Worte benutzt. Ich wollte nicht, dass meine Kinder auch so werden. Deshalb sind wir weg. Wir wohnen jetzt in Schmargendorf und zahlen da fast doppelt so viel Miete.

Ahmad und Hiba Assaf aus Syrien

Meine Frau und ich wohnen hier in der Titiseestraße seit September 2020 mit unseren vier Kindern: Mahmud, elf Jahre, Aja, 9 Jahre, Mohamed Nour, 6 Jahre und Mohannad, 4 Jahre. Unser jüngster Sohn ist hier in Berlin geboren. Wir sind 2016 aus Syrien geflohen. Es gab fast jeden Tag Bombenangriffe. Meine Frau wollte, dass wir unsere Kinder in Sicherheit bringen. Deshalb haben wir unsere Heimat verlassen.



Wir sind erst in die Türkei und dann mit dem Schlauchboot über das Meer nach Griechenland. Seit wir in Deutschland sind, sind wir ungefähr zehn Mal umgezogen. Wir haben in Wohnheimen in Hellersdorf gewohnt, in Lichtenberg, Weißensee und Moabit. Deshalb waren wir sehr froh, als wir diese Wohnung gefunden haben. Hier haben die Kinder eigene Zimmer. Die Miete beträgt 890 Euro für 94 Quadratmeter. Das bezahlt das Jobcenter. Und wir bekommen auch Arbeitslosengeld II und Kindergeld. Das ist für uns genug zum Leben.

Aber trotzdem möchte ich lieber arbeiten und nicht mehr vom Jobcenter leben. Ich habe schon versucht, als Paketlieferant zu arbeiten, aber das hat noch nicht geklappt. Mein Ziel ist es jetzt, noch besser Deutsch zu lernen. Und dann möchte ich gern meinen LKW-Führerschein machen. Mein Vater hatte einen LKW, und ich habe bei ihm gelernt. Aber mein syrischer Führerschein gilt hier nicht und ich muss eine neue Fahrerlaubnis machen. Als LKW-Fahrer kann man gut verdienen, mindestens 2.000 bis 2.500 Euro netto. Meine Frau lernt auch Deutsch und will vielleicht einmal als Erzieherin arbeiten.

Unsere Kinder haben es nicht leicht in der Schule, sie haben leider nicht so viele Freunde. Wir haben auch nicht so viel Kontakt mit den deutschen Nachbarn. Bei den Schularbeiten können wir nicht immer helfen, weil wir selbst nicht so gut Deutsch können. Außerdem sind wir beide in Syrien nur sechs und sieben Jahre zu Schule gegangen. Mein Vater hatte damals gefragt, ob ich bei ihm arbeiten will. Und das wollte ich lieber, als weiter zur Schule zu gehen. Ich möchte, dass meine Kinder eine gute Ausbildung machen. Denn wir wollen hier in Deutschland bleiben.