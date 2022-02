Carla Hinrichs ist 24 Jahre alt und studiert eigentlich Jura in Bremen. Doch ihr Studium hat sie unterbrochen, um sich hauptberuflich für die Bewegung "Aufstand der letzten Generation" zu engagieren: "Ich bin dazu gekommen, weil ich die letzten Jahre viel auf der Straße war, demonstriert habe, Petitionen geschrieben habe und das alles leider nichts gebracht hat." Nun sei es an der Zeit für radikalere Proteste, sagt sie, denn die Welt sei auf dem Weg in eine Katastrophe: "Wo kann man in Deutschland die größtmögliche Störung hervorrufen, wenn nicht auf deutschen Autobahnen?" Größtmögliche Aufmerksamkeit für ihre Themen durch größtmögliche Störung der täglichen Routine, so das Kalkül der Aktivist:innen.

Die Polizei zählte vom 24. Januar bis zum 8. Februar an sechs Tagen insgesamt 29 Blockaden auf verschiedenen Straßen und Plätzen in Berlin, darunter auch auf Autobahnausfahrten. Zwischen fünf und 50 Teilnehmer setzten oder legten sich dabei auf die Straßen.