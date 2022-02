Prozess-Beginn in Berlin - Gericht verhandelt Angriff auf Asylbewerber - Polizist unter den Beschuldigten

Mi 16.02.22 | 16:10 Uhr

Bild: dpa

Fast fünf Jahre nach einer mutmaßlichen Attacke gegen einen damaligen Asylbewerber müssen sich ein Polizeibeamter und zwei weitere Männer vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Sie sollen den afghanischen Mann im April 2017 auf dem S-Bahnhof Karlshorst in einem Streit mit Ästen und Stöcken geschlagen haben.



Der 42-jährige Polizeibeamte und die Mitangeklagten im Alter von 26 und 29 Jahren haben zu Prozessbeginn am Mittwoch geschwiegen. Den drei Männern wird gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Afghane ist inzwischen abgeschoben

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der Polizist laut Anklage eine Glasflasche in Richtung des Afghanen geworfen haben, dieser wurde nicht getroffen. Der damalige Asylbewerber sei dann von allen drei Verdächtigen verfolgt und "entsprechend einem spontan gefassten Tatentschluss" geschlagen worden sein. Der damals 26-Jährige habe eine Nasenbeinfraktur sowie ein Hämatom am rechten Schulterblatt erlitten.



Die Anwältin des inzwischen abgeschobenen Afghanen, der Nebenkläger im Verfahren ist, sagte am Rande, es handele sich vermutlich um einen rassistisch motivierten Übergriff. In der Anklage allerdings wird kein mögliches Motiv genannt. Alle drei Männer seien erheblich alkoholisiert gewesen, heißt es dort.

Erster Prozess gescheitert