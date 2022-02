Berlin-Treptow - 22-Jähriger steht wegen Raserei mit dreifacher Todesfolge vor Gericht

Do 24.02.22 | 16:34 Uhr | Von Ulf Morling

dpa/Bildagentur-online Audio: Inforadio | 25.02.2022 | Ulf Morling | Bild: dpa/Bildagentur-online

Der 22-jährige H. soll im Februar letzten Jahres mit drei Freunden mit 150 Kilometer pro Stunde durch Treptow gerast sein. Ein schwerer Unfall kostet seine Freunde das Leben. Am Freitag steht der Fahrer vor dem Berliner Landgericht. Von Ulf Morling

Ein verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit dreifacher Todesfolge ist einer der Gründe, weswegen ein 22-jähriger Angeklagte am Freitag vor dem Berliner Landgericht steht. Mit dem Audi RS 5 Sportback soll der angeklagte H. im Februar 2021 mit seinen drei Freunden auf Beifahrersitz und Rückbank vorsätzlich grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren sein, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, so die Staatsanwaltschaft. Am Vortag des tragischen Unfalls ist H. 21 Jahre alt geworden. Gleichgültigkeit und eigensüchtige Motive hätten H. veranlasst, viel zu schnell zu fahren und den Verkehr zu gefährden. Auch die Mutter eines der getöteten jungen Männer ist stellvertretend für dessen Familie Nebenklägerin. Der Angeklagte H. ist bisher bei Gericht und Polizei ein unbeschriebenes Blatt.

Der Unfall vierteilt das Auto

450 PS hat der Audi, mit dem H. am 2. Februar 2021 gegen 22:38 Uhr von Neukölln kommend durch Treptow gerast sein soll. In der Straße Am Treptower Park fährt er laut Ermittlern mindestens 150 Stundenkilometer, statt sich an Tempo 30 zu halten. Es ist dunkel und es regnet. Andere Fahrzeuge sind unterwegs, deren Fahrer:innen später bezeugen, was geschehen sein soll: H. verliert die Kontrolle über das Auto, er rast rechts gegen den Bordstein und prallt frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls lässt die Krone des Baumes abbrechen und das Auto wird längs geteilt. Das Auto dreht sich, ein Laternenmast wird gestreift und die beiden Autoteile kollidieren mit einem Schaltkasten der Telekom, bevor sie an den nächsten Straßenbaum krachen und erneut, diesmal quer, geteilt werden. Nach einem letzten Zusammenstoß mit einem Bauschuttcontainer liegt das viergeteilte Auto auf der Straße und im Vorgarten eines Hauses. Die Trümmer fangen Feuer.

dpa/Sebastian Gabsch Berlin-Treptow - Mutmaßlicher Raser nach Unfall mit drei Toten verhaftet Er soll im Stadtgebiet auf 150 Stundenkilometer beschleunigt haben und für den Tod von drei Beifahrern verantwortlich sein: Zwei Wochen nach dem schweren Unfall in Berlin-Treptow hat die Staatsanwaltschaft nun doch einen Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen erwirkt.

Augenzeugen bis heute traumatisiert

Die Unfallfolgen sind grauenvoll, für die jungen Männer aber auch für die Rettungskräfte und Zeug:innen, die alles mitansehen: Einer der Männer verbrennt noch am Unfallort. Der zweite junge Mann verlässt das Auto bei Bewusstsein mit schwersten Verbrennungen. Vier Tage später stirbt er im Unfallkrankenhaus Marzahn. Der Dritte wird während des Unfalls aus einem der Autoteile in einen Vorgarten geschleudert und stirbt einen Tag danach im Krankenhaus. Der angeklagte Autofahrer wird nur leicht verletzt. Neben anderen Autofahrer:innen, die bekunden, von dem Audi-Sportwagen "mit gefühlt 200" überholt worden zu sein, erleidet auch ein Essenslieferant auf dem Fahrrad einen Schock, als er sieht, was hinter seinem Rücken passiert. Ein Hausbewohner entdeckt eines der Todesopfer im Vorgarten, andere können sich wegen der traumatischen Erfahrung nicht mehr an das Geschehen erinnern, so die Ermittler. Der Angeklagte wird nach der Tat vorläufig festgenommen. Zweimal beantragt die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Das Gericht lehnt zuerst den Haftbefehl ab, weil nicht feststehe, dass der 21-jährige der Fahrer gewesen sei. Zwei Wochen nach dem Unfall kommt H. dann am 16. Februar vorigen Jahres in Untersuchungshaft. 17 Tage später wird der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Er muss sich viermal pro Woche bei der Polizei melden und darf Deutschland nicht verlassen. Den Gerichtssaal wird er als freier Mann betreten.

Keinerlei Bezüge zur Raserszene

H. lebt mit seiner Familie in Neukölln, 350 Meter weiter wohnt der Bekannte, der ihm sein Auto geborgt haben soll. Der Angeklagte soll in intakten Familienverhältnissen mit vier Geschwistern leben. Er absolviert eine Ausbildung. "Mein Mandant hat keinerlei Bezüge zur Raserszene. Er hat auch keinen sogenannten Clanhintergrund", sagt Benedikt Mick, sein Verteidiger. H. sei ein normaler, junger Mann der alles tun würde, um dieses schreckliche und tragische Ereignis rückgängig zu machen. Er habe bei dem Unfall zwei seiner besten Freunde verloren und nenne alle drei "seine Brüder", so der Anwalt.

Opferfamilien traumatisiert

Nach dem Unfall, bei dem zwei der jungen Männer bis zur Unkenntlichkeit verbrennen, war neben dem Tod der Söhne und Geschwister der drei Familien die Verwechslung der durch den Unfall Getöteten traumatisch. "Der Familie, die ich vertrete, wurde mitgeteilt, dass ihr Sohn noch leben würde, obwohl er schon längst verstorben war", sagt Nebenklageanwalt Stephan Maigné. So habe die Familie noch ein bis zwei Tage gebangt, bis ihr mitgeteilt worden sei, dass ihr Sohn doch gestorben sei, berichtet er. Der von ihm vertretenen Familie gehe es sehr schlecht. Sie müsse ständig an das Geschehene denken und seine Mandantin sei in psychologischer Behandlung. "Sie ist immer noch komplett verzweifelt", so Maigné.

Kurzer Prozess

Noch am Unfallort soll der Angeklagte Zeugen gegenüber zugegeben haben, der Fahrer des Autos gewesen zu sein. Er soll vor der Tat weder Alkohol noch andere Drogen konsumiert haben. Nur fünf Verhandlungstage sind für den Prozess terminiert. Es wird damit gerechnet, dass der Angeklagte oder sein Verteidiger zu den Vorwürfen Stellung nehmen werden. An den weiteren Verhandlungstagen sollen Augenzeugen gehört und der Verkehrssachverständige sein Gutachten abgeben. Für den 11. März ist bereits das Urteil geplant. Das Gesetz sieht für ein "verbotenes Kraftfahrzeugrennen" mit Todesfolge eine Bewährungsstrafe oder Haftstrafe von bis zu zehn Jahren vor.

Sendung: Inforadio, 24.02.2022, 18:05 Uhr