Bürgerinnen und Bürger, die an diesem Tag in dem Rathaus am Eichborndamm 215 einen Termin hatten, werden laut Bezirksamt Reinickendorf kurzfristig über Alternativen informiert. Auch die Sprechstunden in der Beratungsstelle der Grundsicherung entfallen den Angaben nach. Der gesamte Dienstbetrieb im Rathaus Reinickendorf sei derzeit stark eingeschränkt, heiß es weiter.

Laut Polizei drangen am frühen Montagmorgen Unbekannte in das Rathaus ein und sprengten einen Geldschrank. Sie seien mit Beute entkommen, heißt es in der Polizeimeldung.



Gegen 4:45 Uhr seien die Täter über ein Fenster in das Gebäude am Eichborndamm eingedrungen und hätten kurz danach einen Tresor gesprengt, in dem Geld lag. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommmen.