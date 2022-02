Jan Schulte-Kellinghaus bleibt für fünf weitere Jahre rbb-Programmdirektor. Der Rundfunkrat des Senders hat einen entsprechenden Vorschlag von Intendantin Patricia Schlesinger einstimmig bestätigt. "Ich freue mich sehr über das klare Votum des Rundfunkrates", sagte Schlesinger. Schulte-Kellinghaus habe in den zurückliegenden Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Der rbb habe sichtbar und hörbar an Ausstrahlung gewonnen. "Es ist gut, Jan Schulte-Kellinghaus beim rbb und auch in der ARD an meiner Seite zu wissen", sagte die Intendantin.

Neu aufgestellt wurde auch die Radioflotte des rbb: rbb 88.8 hat durch diese Reform nach zehn Jahren wieder die Marktführerschaft in Berlin zurückerobert. Veränderungen gab es zudem bei rbbKultur, in der Musikfarbe von radioeins und bei Fritz, das vom Radio zur digitalen Marke wurde. Strukturell hat Schulte-Kellinghaus die multimediale Programmdirektion für die nonlinearen, digitalen Ausspielwege neu organisiert: Die Direktion ist jetzt nicht nach Ausspielwegen, sondern nach Themenbereichen organisiert.

Die zweite Amtszeit von Schulte-Kellinghaus beginnt am 15.3.2022. Schulte-Kellinghaus ist seit 2017 Programmdirektor und hat die Neuausrichtung des rbb-Fernsehens angestoßen. Bestehende Formate wie die "Abendschau" und "Brandenburg aktuell" wurden modernisiert und neue Formate wie "Supermarkt", "Schicksalsjahre einer Stadt" oder "Chez Krömer" gestartet. In seiner ersten Amtszeit wurde auch die Präsenz des rbb im Ersten gestärkt, sowohl im fiktionalen Bereich mit erfolgreichen Serien wie im Bereich Dokumentation und Reportage.

Der rbb hat sich zum Unternehmensziel gesetzt, die Diversität in seinem Sendegebiet noch besser abzubilden und die Vielfalt innerhalb der Belegschaft weiter zu erhöhen. Eine entsprechende Diversity-Strategie hat Schlesinger in der Sitzung des Rundfunkrats vorgestellt. "Nur mit einem vielfältigen Programm erreichen wir ein vielfältiges Publikum“, betonte Schlesinger, die derzeit auch ARD-Vorsitzende ist. "Das aber setzt voraus, dass auch die Redaktionen und Programmteams so besetzt sind, dass sie unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und Perspektiven in ihre Arbeit einbringen. Denn nur Diversität erzeugt Diversität."

Die Diversity-Strategie sieht mehrere Maßnahmen vor. Unter anderem beteiligt sich der rbb an der "50:50-Challenge" nach dem Vorbild der BBC, einem Monitoring des Frauen- und Männeranteils in den Programminhalten: Seit November messen mehrere Redaktionen im rbb in einer Probephase, wie Geschlechterdiversität in Sendungen und Programmstrecken abgebildet wird. Künftig sollen auch Aspekte wie Einwanderungsgeschichte oder Behinderung miteinbezogen werden. Die Erfahrungen zeigen, dass die Publikumsbindung stärker wird und die Qualität des Programms steigt. Im März startet die "50:50-Challenge" als fortlaufendes Projekt im rbb offiziell.

Bisher wenig erreichte Zielgruppen will der rbb mit neuen Formaten ansprechen, die gesellschaftliche Vielfalt berücksichtigen und Meinungs- und Perspektivenvielfalt einbeziehen. Außerdem beteiligt sich der rbb auch in diesem Jahr mit einem umfassenden Programmangebot am deutschlandweiten Diversity-Tag der "Charta der Vielfalt".