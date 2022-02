Andrea Berlin Montag, 21.02.2022 | 16:10 Uhr

So siehts aus. Was ich so an e-mails und anderem Schriftverkehr in meinem Job erhalte, ist wirklich oft einfach nur peinlich. Es begann mit der extremen Handynutzung, wenn ich mich so zurück erinnere. Da hat es angefangen mit Schreibfehlern und fehlerhaftem und nicht mehr akribischem Arbeiten - und es wird immer schlimmer. Ich glaube es kommt davon, dass die meisten Menschen den ganzen Tag mit irgend einem "Unsinn" zugemüllt werden, alles nur noch "überfliegen" und nicht mehr konzentriert lesen, verstehen und arbeiten. Schade, aber es entwickelt sich nun mal einfach in diese Richtung und die meisten scheint es nicht zu stören.