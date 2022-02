Der Streit um das teilbesetzte Haus "Rigaer 94" in Berlin-Friedrichshain wird die Justiz noch länger beschäftigen. Es sei allen Mieterinnen und Mietern sowie Bewohnern der 31 Wohnungen gekündigt worden, sagte Eigentümer-Anwalt Alexander von Aretin am Dienstag am Rande eines Räumungsverfahrens vor dem Amtsgericht Kreuzberg.

Dem Klägeranwalt zufolge wird die Wohnung vom Kollektiv in dem Haus als Sportraum genutzt. Laut Polizei befanden sich in der Zwei-Zimmer-Wohnung lediglich Matten und Fitnessgeräte. Der Anwalt sieht darin eine Zweckentfremdung der Räume, die eine Kündigung rechtfertigen.

Seit Jahren strengt der Eigentümer der Rigaer Straße 94 Räumungsklagen gegen die Bewohner des teilbesetzten Hauses an. Der Eigentümer, das ist eine Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien - hinter der wiederum eine andere Firma steht.

Die Anwälte der Mieterin machten der Gegenseite einen Vorschlag: Statt der alten Mieterin zu kündigen und die Wohnung zu räumen, solle der Vertrag auf eine neue Mieterin übertragen werden. Der Eigentümer-Anwalt schloss einen Vergleich nicht aus, erklärte aber, erst müsse das bisherige Mietverhältnis geklärt werden. Am 29. März will das Gericht in der Sache entscheiden - es sei denn, die Beteiligten haben sich vorher geeinigt.

Insgesamt sind beim Amtsgericht Kreuzberg etwa ein Dutzend Räumungsklagen anhängig. Bereits am 21. März will das Landgericht Berlin verkünden, wie es im Streit um die illegale Linksautonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in dem Gebäudekomplex weitergeht. Auch dazu liegt ein Vergleich auf dem Tisch. Die Gespräche liefen, so die Anwälte der Kneipenbetreiber.