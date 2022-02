Der als "Candy Bomber" bekannte ehemalige Pilot der United States Air Force, Gail Halvorsen, ist am Mittwoch im Alter von 101 Jahren im Krankenhaus gestorben. Das hat das Berliner Alliiertenmuseum dem rbb am Donnerstag bestätigt.

Es war Halvorsens Idee, während der Blockade "Candy", also Süßigkeiten, für die Kinder abzuwerfen. Als erster "Candy Bomber" wurde der junge Pilot zum Symbol für die Hilfsaktion. Mit fast 280.000 Flügen brachten Amerikaner, Briten und Franzosen von Juni 1948 bis Mai 1949 den mehr als zwei Millionen Einwohnern Lebensmittel und Kohle.

Die Idee mit den Süßigkeiten sei ihm gekommen, als er eines Tages am Ende des Rollfelds auf dem früheren Flughafen Tempelhof eine Gruppe Kinder hinter einem Stacheldrahtzaun getroffen habe. "Ich hatte noch zwei Streifen Kaugummi, die sie sich in kleinen Stücken teilten", erzählte Halvorsen dem rbb vor einigen Jahren. "Ich versprach ihnen, am nächsten Tag mehr Süßigkeiten abzuwerfen. Und weil ja alle paar Minuten ein Flugzeug landete, würde ich als Erkennungszeichen beim Anflug mit den Flügeln wackeln." Von da an hatte er den Spitznamen "Onkel Wackelflügel" (Mr. Wigglywing).