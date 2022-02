Vier Prozent über Durchschnitt - Zahl der Sterbefälle zu Jahresbeginn weitgehend normalisiert

Di 15.02.22 | 17:25 Uhr

Bild: dpa/Britta Pedersen

Zu Jahresbeginn sind in Deutschland kaum noch mehr Menschen gestorben, als im Vergleichszeitraum der Vorjahre. Im Januar lag die Zahl der Sterbefälle noch um vier Prozent über dem mittleren Wert der Vorjahre, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden unter Berufung auf eine Hochrechnung mitteilte. Im vergangenen Monat starben bundesweit 88.308 Menschen und damit 3.265 mehr als im Mittel des Januars der Jahre 2018 bis 2021. Ende 2021 lagen die Zahlen zum Teil noch deutlich über den mittleren Werten der Vorjahre - im November um 20 Prozent und im Dezember um 22 Prozent über den Mittelwerten. Während in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres die Sterbefallzahlen noch sieben Prozent über dem Vergleichswert lagen, ging die Differenz in den Wochen danach auf zwei bis drei Prozent zurück. Damit habe sich das Sterbegeschehen in Deutschland zum Jahresbeginn "annähernd normalisiert", erklärte das Statistikamt.

dpa/Andrea Warnecke Zuzug, Wegzug, Geburten, Sterbefälle - Bevölkerungszahl in Berlin stabil, Brandenburg wächst leicht Berlin ist im ersten Halbjahr 2021 so gut wie gar nicht gewachsen, Brandenburg ein bisschen mehr. Beide verdanken das Plus aber nicht etwa einem Geburtenzuwachs, sondern dem Zuzug aus anderen Regionen.

Brandenburg leicht über dem Bundesschnitt

Auf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der zweiten Kalenderwoche 2022 vom 10. bis zum 16. Januar abbilden. In allen Bundesländern näherten sich die Sterbefälle demnach zu Jahresbeginn tendenziell dem Mittelwert der Vorjahre. Die höchsten Differenzen zu den Vorjahren wiesen in der zweiten Kalenderwoche noch Sachsen-Anhalt mit einem Plus von zehn Prozent sowie Schleswig-Holstein, Brandenburg und Thüringen mit jeweils einem Plus von acht Prozent auf. Noch im Dezember hatten die Sterbefallzahlen in einzelnen Wochen und Bundesländern teils um mehr als 50 Prozent über dem Vergleichswert aus den Vorjahren gelegen.

Erstmals mehr als eine Million Sterbefälle

Das Statistische Bundesamt hatte bereits mitgeteilt, dass die Zahl der Sterbefälle im Jahr 2021 erstmals seit Gründung der Bundesrepublik die Marke von einer Million überschritten hatte. Exakt starben bundesweit 1.016.899 Menschen. Mehr als eine Million Sterbefälle hatte es auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik in der Nachkriegszeit nur 1946 gegeben. Damals starben rund 1.001.600 Menschen, bei geringerer Bevölkerungszahl und weitaus schlechterer Lebensbedingungen infolge der Nachkriegszeit. Weil es immer mehr alte Menschen gibt, steigen die Todesfallzahlen seit etwa 20 Jahren jährlich an, durchschnittlich um ein bis zwei Prozent. Gleichzeitig wächst auch die Lebenserwartung - zumindest bis zum Beginn der Corona-Pandemie. "Der Effekt der steigenden Lebenserwartung schwächte damit den Alterungseffekt ab", erklärt das Team für Demografische Analysen. Mit Corona änderte sich das: Bereits 2020 war der Anstieg im Vergleich zum letzten Vor-Pandemie-Jahr 2019 stärker als zu erwarten - plus fünf Prozent. "Ausgehend von 2019 wäre für 2021 eine Sterbefallzahl von 960.000 bis 980.000 erwartbar gewesen, also ein Anstieg um zwei bis vier Prozent. Tatsächlich ist sie von 2019 auf 2021 um acht Prozent gestiegen", stellte das Statistikamt fest.

Im europäischen Vergleich "leichte" bis "moderate" Übersterblichkeit

Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet Befunde zur Übersterblichkeit auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eines eigenen Übersterblichkeitskonzepts europaweit vergleichend ein. In Deutschland und einigen weiteren Ländern wurde in den Januarwochen eine leichte bis moderate Übersterblichkeit ("low excess" bis "moderate excess") festgestellt. In Dänemark, Frankreich, Italien und Spanien wurde die Übersterblichkeit wochenweise auch als hoch ("high excess") eingeordnet.