Häufig streiten Fahrrad- und Fußgänger-Lobby in Berlin gemeinsam für mehr Rechte im Straßenverkehr. In Moabit streiten sie nun gegeneinander um den Uferweg, der dem touristischen Spreeradweg weichen soll. Von Tom Garus

Plötzlich legt der Bagger los. Das ist Montagmorgen vergangene Woche. Eine vom Bezirk Mitte beauftragte Baufirma gräbt sich in den Fußweg des Schleswiger Ufers in Moabit. Christa Spannbauer telefoniert zuerst, schreibt dann mit vielen anderen Anwohnenden der Bürgerinitiative Spreeufer eine Beschwerde-Mail nach der anderen.

Erneut ist vor wenigen Tagen eine Radfahrerin in Berlin gestorben. Die Stadt ist von der "Vision Zero" - also null Verkehrstote und Verletzte - noch weit entfernt. Das zeigen die gefährlichsten Kreuzungen Berlins. Von Angela Ulrich

Weil es nicht so schlimm sei, verteidigt Stadträtin Almut Neubauer die Entscheidung. Denn "an der bestehenden Versickerungssituation ändert sich nichts Wesentliches. Die Niederschläge werden auch zukünftig nicht in die Kanalisation geleitet, sondern versickern am Wegesrand", sagt sie.

Worum geht es? Die Uferwege in Moabit sollen Teil des rund 360 Kilometer langen Spreeradweges werden, der auch durch Sachsen und Brandenburg führt. Um die letzten Kilometer bis zur Spreemündung in die Havel gibt es heftigen Streit - aktuell in Moabit. Denn die Bürgerinitiative und der Fußgänger-Lobbyverein FUSS e.V. fürchten, die Asphaltierung des Uferweges würde die zukünftigen Fahrradtouristen zum Schnellfahren verleiten.

Vor allem für alte Menschen und Kinder aus der Nachbarschaft käme es dadurch zu gefährlichen Situationen. Das erlebe man an vielen anderen Stellen auch, warnt Roland Stimpel von FUSS e.V.: "Überall da, wo solche Wege geschaffen sind, wird schneller gefahren, da dominiert schließlich der schnellere Verkehr über die entspannte Erholung." Dabei sollten Uferwege ein Kontrastraum bleiben zur hektischen Verkehrsatmosphäre in der Stadt, findet Stimpel.