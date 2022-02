Meteorologen rechnen mit starkem Sturm ab dem späten Mittwochabend bis zum Donnerstag. Der Deutschem Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen und einzelnen orkanartige Böen (90 bis 110 km/h, Beaufortskala 10-11 von 12). Wälder sollten über diesen Zeitraum gemieden werden, sagt Roland Vögtlin vom ARD-Wetterdienst rbb|24, und weiter: "Vor umherfliegenden Gegenständen achtgeben, und am besten nicht unter Bäumen parken." Mit Behinderungen im Zugverkehr sei ebenfalls zu rechnen, vor allem in der Mitte und im Norden von Deutschland.

Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht auf Sonntag im Dauereinsatz. Sturmtief "Nadia" fegte über Berlin und Brandenburg hinweg. In Beelitz wurde ein Mann durch eine umstürzende Plakatwand tödlich verletzt. Die S-Bahn meldete Störungen.

Orkanartige Böen von 110 bis 140 km/h treten zwar vor allem im Norden und an den Küsten auf, seien laut Roland Vögtlin aber auch in Brandenburg möglich: "Richtig stürmisch wird's vor allem in der zweiten Hälfte der Nacht zum Donnerstag. Das hält sich dann auch über den Tag." Am Donnerstagabend sähe es derzeit aus, als ob der Wind nachlasse.



"Allerdings soll in der Nacht auf Samstag nochmal Wind durch ein zweites Sturmfeld aufziehen." Mit Böen und eventuell schweren Sturmböen sei auch hier nochmal zu rechnen.