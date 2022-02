In Berlin und Brandenburg - Bäume in Wäldern, Parks und Schlossgärten durch Stürme beschädigt

Mi 23.02.22 | 17:14 Uhr

Bild: dpa-Symbolbild/Jens Büttner

Durch die drei Sturm-Tiefs "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" rund um das vergangene Wochenende sind in Berlin und Brandenburg zahlreiche Bäume in Wäldern, Parks und Schlossgärten entwurzelt worden oder sind umgeknickt. Das gaben der Berliner Senat und die Stiftung Preußischer Schlossgärten Potsdam am Mittwoch jeweils in bilanzierenden Mitteilungen bekannt.

In Berlin seien die Schäden allerdings weniger groß, als nach den schweren Stürmen "Kyrill" (2007) und "Xavier" (2017), hieß es. Eine ähnliche Bilanz hatte auch Brandenburg bereits zu Wochenbeginn für seine Wälder gezogen. Die Stiftung Preußischer Schlossgärten gab an, in ihren Anlagen rund 122 Bäume "verloren" zu haben.

Schäden in allen Berliner Forstgebieten

In Berliner Wäldern seien rund 10.000 Festmeter Schadholz angefallen, heißt es in der Mitteilung des Senats - ein Festmeter entspricht etwa einem Kubikmeter. Die Schäden verteilten sich auf alle Berliner Forstgebiete, besonders betroffen seien Kiefern und Fichten, weil sie im Winter durch ihr volles Nadelkleid mehr Angriffsfläche böten. Auffällig sei zudem, dass viele der entwurzelten oder umgeknickten Bäume bereits geschwächt waren. Das liege an den Dürrejahren von 2018 bis 2020, wegen der es nun vermehrt zu "Vitalitätsverlusten bei allen Baumarten" komme, erklärt der Senat. Betroffen waren neben den Wäldern aber auch Straßenbäume. Besonderes Aufsehen erregte in den sozialen Netzwerken das Umknicken des Baumes an der Warschauer Brücke. Die "Kult-Kirsche" war den Stürmen zum Opfer gefallen und steht nicht mehr, Berlinerinnen und Berliner hinterließen Kerzen und Blumen.

Auch in den Parks und Gärten der Stiftung Preußischer Schlösser verteilen sich die Schäden auf die unterschiedlichen Anlagen. Im Potdamer Park Sanssouci seien über 40 Bäume beschädigt worden, dazu einige Einhausungen von Skulpturen und die Dacheindeckung des Marly-Schlosses, teilte die Stiftung mit. Auf der Berliner Pfaueninsel seien 45 Bäume entwurzelt und weitere beschädigt worden.

Waldspaziergänge gefährlich, Parks und Schlossgärten wieder geöffnet