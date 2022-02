Bei einem Brand in Berlin-Weißensee hat die Feuerwehr einen Mann tot aus einer Wohnung geborgen. In dem Appartement in einem Mehrfamilienhaus in der Bernkasteler Straße war am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag mitteilte.

"Es war ein Schwelbrand, wir waren mit 10 Einsatzkräften vor Ort", hieß es. Das Feuer wurde demnach schnell gelöscht, jedoch hätten sich gefährliche Brandgase gebildet. Ein toter Mann wurde von den Rettungskräften aus der Wohnung gebracht.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Toten um den 62-jährigen Mieter der Wohnung. Andere Personen seien nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.