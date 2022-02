Nach einem Unfall am Freitagnachmittag ist die A10 auf dem südlichen Ring in Richtung Dreieck Spreeau für mehrere Stunden gesperrt worden. Betroffen war der Abschnitt zwischen Raststätte Am Fichtenplan und Schönefelder Kreuz. Die letzte freie Ausfahrt war Rangsdorf (Teltow-Fläming). Es kam zu langen Staus, die sich auch auf den Umfahrungen am Freitagabend erst allmählich abbauen.



Wie die Polizei dem rbb mitteilte, wurden bei dem Unfall mit zwei Autos und einem Lkw, der auf der Standspur stand, zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt. Ein 73-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht, ein Beifahrer musste aus dem Auto befreit werden.



Zur Bergung und Unfallaufnahme war die Autobahn von 16 bis etwa 19:30 Uhr gesperrt.