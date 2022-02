Kurze Sturmpause, doch ab Sonntagnacht ist in Brandenburg und Berlin erneut mit zum Teil kräftigen Windböen zu rechnen. Ab 22 Uhr - so eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD)- zieht das neue Sturmtief "Antonia" von Island her in unsere Breitengrade und soll sich den Montag über in der Region halten.



Der DWD rechnet mit Windspitzen von maximal 90 Kilometern pro Stunde, also Windstärke acht bis neun. Sonntagsnacht ist zusätzlich mit Gewittern zu rechnen, die zeitweise auch für schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde sorgen könnten. Das Zentrum bewege sich von Westen her an den Küsten von Nord- und Ostsee entlang Richtung Baltikum.