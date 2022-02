Nach einem rbb-Bericht über die leerstehende Villa Pempelfort in Berlin-Lankwitz, die Zimmer für Frauen in Not anbietet, haben sich zahlreiche Bewerberinnen gemeldet. Es habe bereits 60 telefonische Anfragen und weitere 60 Mailanfragen gegeben, sagte Michael Maaser, Vorstandsvorsitzender der Pempelfort-Stiftung, am Montag der rbb-Abendschau.



Er habe auch schon erste Besichtigungstermine mit Interessentinnen durchgeführt und sei über die große Nachfrage sehr erfreut, so Maaser. Schon bald könnten die ersten bedürftigen Frauen in das großzügige Haus einziehen, kündigte Maaser an. Die Villa Pempelfort versteht sich explizit nicht als akute, sondern als langfristige Unterkunft.