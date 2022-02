Mehrere Jugendliche sind am späten Freitagabend in Berlin-Friedrichshain aneinandergeraten. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Den Angaben zufolge kam es zunächst am Kletterfelsen im Volkspark Friedrichshain zu verbalem Streit zwischen den insgesamt acht jungen Menschen. Anschließend sei die Atmosphäre immer aggressiver geworden - ein 19-Jähriger habe letztlich einen Stich in die Brust durch einen spitzen Gegenstand erlitten, so die Polizei.

Der Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert worden. Er soll nicht in Lebensgefahr schweben.

Die Polizei konnte letztlich in der Nähe des Volksparks Friedrichshain drei Tatverdächtige im Alter von 16, 19 und 20 Jahren feststellen. Der 20-Jährige wurde festgenommen, gegen alle drei wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.