Mo 28.02.22 | 15:27 Uhr

Im bundesweiten Vergleich hat es im Winter 2021/22 in Berlin und Brandenburg wenig Niederschlag gegeben. Während der bundesweite Durchschnittswert bei 200 Litern pro Quadratmeter lag, verzeichnete der Deutscher Wetterdienst (DWD) in den Monaten Dezember 2021 sowie Januar und Februar 2022 in Berlin nur etwa 135 Liter pro Quadratmeter, wie der DWD am Montag in seiner vorläufigen Winterbilanz mitteilte. Auch für Brandenburg lag der Wert bei rund 135 Litern pro Quadratmeter.

Brandenburg verzeichnet 150 Sonnenstunden - Berlin 135

Außerdem gilt Berlin mit etwa 135* Sonnenstunden im Winter 2021/22 nach Hamburg als das Gebiet mit den zweitwenigsten Sonnenstunden. Während es im Februar eher wenig Sonne gab, lag Brandenburg mit insgesamt etwa 150 Sonnenstunden im gesamten Winter 2021/22 im bundesweiten Vergleich etwa in der Mitte.

Berliner Winter wärmer als in Brandenburg

Die Durchschnittstemperatur in Berlin lag bei 3,6 Grad. In der Referenzperiode zwischen 1961 und 1990 lag dieser Wert noch deutlich niedriger bei 0,5 Grad. In Brandenburg lag die Durchschnittstemperatur bei 3,2 Grad. In der Referenzperiode lag dieser Wert noch deutlich niedriger bei 0,1 Grad. Der Vergleich ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels, so der DWD.

Stürmischer Februar

Mit Blick auf den Wind sticht insbesondere der Februar heraus. Mitte des Monats führte eine Serie mehrerer Stürme zu teils enormen Schäden. In Angermünde (Uckermark), nordöstlich von Berlin, wurden am 17. Februar Orkanböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 124,6 Kilometern pro Stunde registriert; in Berlin-Wannsee von 128 km/h.

Winter werden bundesweit immer wärmer

Bundesweit lag die Durchschnittstemperatur im Winter 2021/22 mit 3,3 Grad um 3,1 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Periode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung plus 1,9 Grad, hieß es. "Damit gehört der Winter 2021/22 zu den sieben wärmsten seit Beginn kontinuierlicher Wetteraufzeichnung im Jahr 1881 und ist zugleich der elfte zu warme Winter in Folge", so der DWD.