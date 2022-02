Interview | Kai Hamman vom Landesjagdverband - "Wilddieberei mitzubekommen ist sehr schwer"

Mi 09.02.22 | 12:54 Uhr

Bild: J.P. Burkhardt/Blickwinkel

Die verdächtigte Polizistenmörder von Kusel hatten im großen Stil gewildert. Hat Deutschland ein ungeahntes Problem mit Wilderern? Der Geschäftsführer des Brandenburger Landesjagdverbandes schildert seine Sicht dazu rbb|24.

rbb|24: Guten Tag, Herr Hamann. Wenn man an das Thema Wilderei denkt, ist man gedanklich schnell in Afrika. Der Polizistenmord im rheinland-pfälzischen Kusel, der von Wilderern begangen sein soll, hat das geändert. Gibt es auch in Brandenburg nennenswerte Fälle von Wilderei?

Zur Person Landesjagdverband Brandenburg - Kai Hamman Kai Hamman ist Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Brandenburg e.V. mit Sitz in Michendorf. Der 24-Jährige ist ausgebildeter Förster, Jäger, Hundeführer und Jagdhornbläser.



Kai Hamman: Also erstmal möchte ich sagen: Die Brutalität und Kaltblütigkeit, mit der die Täter in Rheinland-Pfalz gehandelt haben, ist beispiellos in Deutschland. Alleine das macht fassungslos. Wie Sie schon gesagt haben: Ähnliche Fälle sind höchsten aus Afrika und Asien bekannt, wo Wilderer so auf Polizei oder auf Wildhüter reagiert haben. Wir hatten vor zwei Jahren einen Fall in Märkisch Oderland, wo Gastarbeiter mit Hunden und Autos Wildtiere gehetzt haben, diese meines Wissens nach auch getötet haben. Das ist der Fall, der in Brandenburg aktuell bekannt ist, sonst sind mir da keine weiteren Fälle bekannt.

Insgesamt gibt es ja Deutschlandweit aber etwa 1.000 Strafverfahren jährlich, da fallen doch wahrscheinlich auch welche auf Brandenburg ab? Ja, das ist richtig, laut dem Statistischen Bundesamt sind im Jahr 2020 bundesweit über 1.100 Fälle bekannt geworden, die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Allerdings muss man dabei auch die Bandbreite von Wilderei erklären: Wilddieberei geht schon los bei einem Wildunfall, bei Unfallwild, was in den Kofferraum gepackt und einfach mitgenommen wird, bis hin zu Revierstreitigkeiten oder Jugendlichen, die Schlingen stellen. Die Bandbreite bei der Wilddieberei ist also sehr groß.

Solche kleineren Fälle gibt es dann aber schon bei uns? Die Situation Unfallwild im Kofferraum mitgenommen, die gibt es relativ häufig. Das habe ich auch selbst schon erlebt, dass man von der Leitstelle zu einem Wildunfall gerufen wird und wenn man an Ort und Stelle ankommt, sieht man zwar noch die Markierung von der Polizei, aber eben nicht mehr das getötete Wildtier.

Und wie sieht es aus mit illegalem Wildhandel, gibt es den in Brandenburg nach ihrem Gefühl nicht? Nein. Es ist auch sehr schwer, Wildfleisch illegal in den Verkehr zu bringen. Dazu muss man wissen, dass jedes erlegte Stück Wild unmittelbar nach der Erlegung mit einer Wildmarke gekennzeichnet wird. Das ist praktisch wie eine Plombe, die durch die Bauchdecke gezogen wird. Die wird erst wieder entfernt, wenn das Stück komplett verarbeitet wird. Dazu wird ein sogenannter Ursprungsschein ausgefüllt, der hat vier oder fünf Seiten und ein Teil davon verbleibt immer am Stück Wild. So kann man bis zur Verarbeitung nachvollziehen, wo das erlegte Stück Wild herkommt und wer es erlegt hat.

Durch was zeichnen sich denn Wilderer überhaupt aus? Das ist etwas, was uns in dem aktuellen Fall sehr bewegt hat: Dass gerade in den Medien und in der Öffentlichkeit eine Parallele gezogen wurde zwischen Wilddieben und Jägern. Da gibt es eine klare Trennung. Wilddiebe handeln illegal, so auch in Rheinland-Pfalz, dort wurden illegale Waffen verwendet und diejenigen, die dort gejagt haben, waren auch keine Jäger. Wenn man zum Beispiel hört, dass der Täter in Kusel ungefähr 400 Stück Wild im Jahr erbeutet hat, dann ist das eine Zahl, die fassungslos macht. Zum Vergleich: Ein "normaler" Jäger erlegt ein bis 20 Stücke Wild im Jahr. Das liegt daran, dass wir uns an den gesetzlichen Rahmen halten, an wildbiologische Zusammenhänge und Jagd- und Schonzeiten beachten.

Würden Sie es in einem so dünn besiedelten Flächenland wie Brandenburg denn überhaupt unbedingt mitkriegen, wenn da im größeren Stil gewildert werden würde? Also Wilddieberei mitzubekommen ist in der Tat sehr schwer. Sicher kann man sich über Schüsse wundern, die in der Nacht fallen und die man nicht zuordnen kann, über Autos, die durchs Revier fahren und die man nicht kennt, über Autospuren oder andere Anzeichen, die darauf schließen lassen, dass dort ein anderer zur Jagd gegangen ist. Das sind so die Möglichkeiten, wie man mitbekommen könnte, dass gewildert wird. In der Regel sind Wilddiebe aber doch sehr kriminell und wissen sich dementsprechend zu verhalten.

Aber alle diese Zeichen kommen in Brandenburg nicht vor, sodass Sie nicht alarmiert sind und auch der Wildbestand wirkt unbeschadet? Ich würde das in Brandenburg als Ausnahme bezeichnen, dass so etwas passiert.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24