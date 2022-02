Das Sturmtief "Ylenia" hat in Berlin und Brandenburg zu hunderten Feuerwehr-Einsätzen geführt. Am Flughafen BER wurde die Flugzeugabfertigung unterbrochen, im Regional- und S-Bahnverkehr kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. Zuvor hatte die Bahn den Fernverkehr in weiten Teilen Deutschlands eingestellt. In Brandenburg fiel in etlichen Haushalten zwischenzeitlich der Strom aus - unter anderem rund um Cottbus und in der Prignitz. Polizei und Feuerwehren in Brandenburg melden bisher acht Verletzte.