Mi 23.03.22 | 15:45 Uhr | Von Dagmar Lembke, Tony Schönberg

Bild: Dagmar Lembke/rbb

Alle Jahre leuchten die Adonisröschen entlang des Grenzflusses in Märkisch-Oderland und locken Naturbegeisterte an. Sie stammen eigentlich aus heißeren Regionen - wenn nicht sogar aus göttlichen.



Der März in Brandenburg zeigt sich viel zu trocken und zu warm. Landwirte fürchten schon jetzt um ihre Erträge. Aber es gibt sie, die Pflanzen, die unter den derzeitigen Umständen besonders gut wachsen: Es ist Saison für Adonisröschen.

Ein Magnet für Naturfreunde

Optisch erinnern die Hahnenfuß-Gewächse an knallgelbe Margariten - bloß mit kürzerem Stängel. Dornen haben sie keine. In Brandenburg gedeihen Adonisröschen besonders an den Oderhängen etwa zwischen Lebus und Mallnow in Märkisch-Oderland. Jedes Jahr zieht es daher Pflanzenfreunde in das Naturschutzgebiet, um sich dort den Blütenzauber anzuschauen. "Da wartet man drauf und guckt so jeden zweiten Tag, wie viele es geworden sind", sagte ein aus Frankfurt (Oder) angereister Blumenfan dem rbb.

Gelbe Pracht aus der Wüste mit mythischem Ursprung

Und die starke Sonneneinstrahlung lässt die Steppenblumen sogar früher sprießen als in sonstigen Jahren: Heiß und vor allem trocken bräuchten es die Adonisröschen, erzählt Jens Lawrenz von der Europäischen Naturerlebnisstätte "Oderberge-Lebus". Eigentlich sei die Pflanze in den Steppen bis zum Ural, Kasachstan oder in der Mongolei heimisch.

Auf den steilen Hängen bekommen die Adonisröschen die Sonne, die sie brauchen. Doch nicht alles überlassen die Naturfreunde im Oderland der Natur. Mit tatkräftiger Unterstützung des Heimatvereins Lebus werden die Trockenhänge von Gehölzen befreit, um Platz und Licht für die Adonisröschen zu schaffen. "Jetzt, wo auch die Trockenrasen wieder ordentlich gepflegt werden, kommen auch zwei Mal im Jahr Schafe zum Einsatz", sagt Lawrenz. "Die beweiden das, und da gedeihen die." Die Schafe rühren die in all seinen Teilen sehr giftige Pflanze nicht an, sondern weiden rundum bis an die Stängel alles ab.

Vermutlich nach dem Abschmelzen des Eises in der sogenannten Weichseleiszeit vor mehreren tausend Jahren oder durch die mongolischen Reiter kamen die Blumen nach Mitteleuropa, so Lawrenz. Es gebe auch eine Sage über das Adonisröschen: Demnach beobachtete Zeus in der griechischen Mythologie Adonis, den Gott der Schönheit, mit seiner Geliebten Aphrodite. Aus Eifersucht habe sich Zeus in einen Eber verwandelt und eben jenen Konkurrenten getötet. Doch statt sich dem Göttervater zuzuwenden, war Aphrodite untröstlich über den erlittenen Verlust. Aus ihren Kummer zu beenden, hatte Zeus ein Einsehen: "Deshalb darf Adonis immer wieder im Frühjahr seiner Geliebten wiedererscheinen und ihr beistehen."

Um auch Normalsterbliche an dem Glück der Liebenden teilhaben zu lassen, gibt es in Lebus einen Adonisröschen-Themenpfad. Eine Wanderung dauert dort etwa eineinhalb Stunden und nebenher gibt es Schautafeln zu allem, was es über die goldgelbe Pracht zu wissen gibt. Sendung: Antenne Brandenburg, 23.03.2022, 15:10 Uhr