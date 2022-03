Auf der A115 in Potsdam-Babelsberg auf Höhe "Rastplatz am Stern" in Richtung Berlin hat sich am Abend ein schwerer Unfall ereignet.

Ein Mann ist auf die Fahrbahn gelaufen und von mindestens einem Auto getroffen und tödlich verletzt worden. Das sagte der Lagedienst der Brandenburger Polizei dem rbb am Abend.

Laut Polizei sind in der Folge mehrere Autos über Fahrzeugteile gefahren und beschädigt worden.

Die A115 wurde am Abend an der Unfallstelle in Richtung Berlin voll gesperrt.