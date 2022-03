Bei dessen Überprüfung seien keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten zu erkennen gewesen, entschied der in Leipzig ansässige 5. BGH-Strafsenat. Demnach hat der Vater seine Tochter am 4. November 2020 in Berlin-Plänterwald aus niedrigen Beweggründen, grausam und heimtückisch getötet.



Der polnische Staatsbürger war an jenem Tag allein mit seiner Tochter in der Wohnung seiner Mutter, als ihn per Handy die Nachricht von der beabsichtigten Trennung seiner Frau erreichte. Daraufhin attackierte er laut Urteil sein spielendes Kind. Mit seinem Handy filmte er den Todeskampf des Mädchens und machte drei Fotos von dem sterbenden Kind. Diese versuchte er seiner Frau zu senden, was allerdings technisch scheiterte. Aus Sicht des Berliner Landgerichts war dies "die Inszenierung des Todes eines Kindes, um der Mutter das Herz zu brechen".