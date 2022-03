Im Rahmen des ersten bundesweiten Aktionstags gegen politische Hassrede werden seit dem frühen Dienstagmorgen mehrere Wohnungen in Berlin durchsucht. Dabei gehe es um acht Privatadressen von Tatverdächtigen, die per Durchsuchungsbeschluss und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Berlin aufgesucht worden seien, teilte die Berliner Polizei mit.



Die Wohnungen befinden sich demnach in den Ortsteilen Rosenthal, Alt-Hohenschönhausen, Marzahn, Hellersdorf, Neukölln, Gesundbrunnen, Prenzlauer Berg und Friedenau. Bei der Polizeiaktion gehe es um die Sicherung diverser Beweismittel, darunter Computer und Mobiltelefone.