Gerald Dienstag, 15.03.2022 | 15:45 Uhr

Naja, so ist das ja nicht. Sie sehen ja nur das, was sie sehen. Ich habe erlebt, wie selbst Verweise auf Sendungen des seriösen öffentlich rechtlichen Rundfunks nicht erschienen sind. Zu Anne Will, zu "mit offenen Karten" auf Phoenix oder eine Nato-Reportage auf ZDF Info. Sie sehen also nur, was Sie sehen.