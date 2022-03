Demos in Berlin und Brandenburg - Fridays for Future ruft zum globalen Klimastreik auf

Fr 25.03.22 | 06:07 Uhr

dpa/Annette Riedl Audio: rbb 88.8 | 25.03.2022 | Natascha Gutschmidt | Bild: dpa/Annette Riedl

Fridays for Future will am Freitag beim zehnten globalen Klimastreik für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstrieren. In Berlin sind 10.000 Teilnehmer angemeldet. Auch in zahlreichen Brandenburger Städten sind Aktionen geplant.

Die Initiative Fridays for Future hat für diesen Freitag zum zehnten globalen Klimastreik aufgerufen - auch in Berlin und Brandenburg wollen Demonstranten unter dem Motto #PeopleNotProfit auf die Straße gehen. Nach Angaben der Polizei sind in Berlin 10.000 Teilnehmer angemeldet worden. Man könne noch nicht abschätzen, wie viele Menschen tatsächlich kommen, sagte eine Sprecherin von Fridays for Future am Donnerstag.

Start am Berliner Invalidenpark

Die Klima-Demonstration startet um 12 Uhr im Invalidenpark in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nach einem rund halbstündigen Programm wollen die Aktivisten durch Berlin-Mitte zum Brandenburger Tor ziehen. Dort sei dann eine Kundgebung mit verschiedenen Rednern und Musik geplant. Auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hatte sich auf Instagram für die Demonstration in Berlin angekündigt.

Zahlreiche Aktionen in Brandenburg geplant

Zudem finden auch in Brandenburg an diesem Tag zahlreiche Aktionen statt: etwa in Cottbus (ab 15 Uhr, Schillerpark), Eberswalde (ab 13:32 Uhr, Bahnhofsvorplatz), Falkensee (Fahrraddemo ab 16 Uhr, Platz vor der Alten Stadthalle Falkensee), Frankfurt (Oder), (ab 15 Uhr, Altes Theater/Lichtspieltheater), Königs Wusterhausen (ab 13:30 Uhr, Kirchplatz), Neuruppin (Fahrraddemo ab 14 Uhr), Oranienburg (Fahrraddemo ab 15:30 Uhr, Bahnhof), Potsdam (ab 14:00 Uhr, Alter Markt), Senftenberg (ab 13 Uhr, Dr.-Otto-Rindt-Oberschule) und Strausberg (Kundgebung und Laufdemo ab 9 Uhr, Bahnhofsvorplatz).

Forderung der Klimaschützer bleibt bestehen

Auch wenn in Deutschland mittlerweile eine neue Koalition regiere, hätten sich die Forderungen der Klimaschutzbewegung nicht geändert, heißt es in dem im Internet veröffentlichten Aufruf von Fridays for Future: "Wir kämpfen für ein konsequentes Einhalten der 1,5-Grad-Grenze und somit für die Bewahrung einer lebenswerten Zukunft der heutigen und vor allem der künftigen Generationen."

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine haben Sprecherinnen und Sprecher der Klima-Bewegung wiederholt einen schnelleren Ausstieg aus den fossilen Energien gefordert. Die Nutzung fossiler Energiequellen sei ein Kriegstreiber dieses Konflikts, hieß es mit Blick auf die Gas- und Kohleimporte aus Russland.

Breites Bündnis unterstützt Klimastreik

Ein breites Bündnis aus Nichtregierungsorganisationen beteiligt sich zudem am globalen Klimastreik. "Ein Zurück zu Kohle- oder Atomstrom würde die Klimakrise immens verschärfen und die Energiewende torpedieren", heißt es in einem Aufruf der Klima-Allianz Deutschland. Dieser gehören unter anderem Amnesty International, Attac Deutschland, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Naturschutzbund (Nabu) an. Der Einsatz für Klimaschutz könne nicht auf friedliche Zeiten warten. Die sich beschleunigende Erderhitzung drohe Konflikte weltweit zu verschärfen, hieß es im Aufruf des Bündnisses zum Klimastreik: "Bereits jetzt leiden knapp die Hälfte aller Menschen unter den Folgen der Klimakrise - vor allem diejenigen im Globalen Süden, die diese Krise nicht verursacht haben."

Bei dem Klimastreik am Freitag sind deutschlandweit in rund 300 Städten Aktionen geplant. Weltweit sind rund 1.000 Klimastreiks angemeldet.

