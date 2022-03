Der Himmel über Berlin und Brandenburg wird sich am Donnerstag in ungewöhnlichen Farben zeigen. Grund dafür sind Winde aus Afrika, der sogenannte Saharastaub kam bereits in anderen Teilen Europas an. Auch einen "Blutregen" soll es geben.

Ein kräftiges Tief über Nordafrika hat in der Sahara viel Sand aufgewirbelt, mit südlichen Winden gelangten die feinen Partikel in weite Teile Süd- und Mitteleuropas [tagesschau.de] und färbten den Himmel in orange-rötliche Farbtöne.

In den sozialen Netzwerken gingen viele mystische Bilder um. Am Dienstag und Mittwoch war das Phänomen im Süden Deutschlands zu beobachten. Nun kommt der Saharastaub auch nach Berlin und Brandenburg. Das kündigte ARD-Meteorologe Aleander König auf rbb-Nachfrage am Mittwoch an. Demach steigt die Konzentration des Saharastaubs in der Region in der Nacht zum Donnerstag stark an.